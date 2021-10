L’agence fiscale admet des erreurs dans les calculs de la perception fiscale Tobin et Google

27/10/2021 à 14:36 ​​CEST

Le directeur général de l’Agence d’administration fiscale de l’État (AEAT), Jésus Gascon, a admis des erreurs dans le calcul pour cette année de la taxe sur certains services numériques, dite « taux Google », ainsi que de la taxe sur les transactions financières, dite « taux Tobin ».

Gascón a expliqué à la commission du budget du Congrès des députés que dans le cas du nouveau taxe sur les transactions financières, les estimations « étaient excessives », même si elle prévoit qu’elle gagnera en capacité de collecte. Elle a également admis qu’en ce qui concerne la taxe sur certains services numériques, il y avait des erreurs dans la méthode de calcul initiale, ainsi que dans les multiplicateurs appliqués sur les prévisions de la Commission européenne.

L’Espagne est entrée dans la première moitié de l’année 92 millions d’euros à partir du premier règlement du «taux Google», ce qui signifie seulement 9,5% par rapport aux 968 millions de collecte prévus par le gouvernement pour toute l’année.

Pour sa part, et selon le rapport de perception du mois d’août publié par l’Agence des Impôts, le Trésor a reçu un total de 185 millions jusqu’en août (son règlement est mensuel), soit 21,7% de ce qui est prévu pour 2021.

La collection grandit plus que l’économie

Malgré cela, Gascón a affirmé que la perception des impôts de 2021 est à des niveaux supérieurs à ceux de 2019 et a également veillé à ce que croît « très significativement » par rapport à l’économie espagnole. Selon les dernières données connues, correspondant au mois d’août, la collecte a augmenté de 14% par rapport à l’année précédente.

« Une bonne nouvelle pour tous », a-t-il célébré, après avoir expliqué que cela peut être dû, d’une part, à l’amélioration de la collection d’impôts, entre autres grâce à une moindre utilisation des espèces.

Gascón a souligné l’importance de développer la conformité volontaire et la perception d’impôts au-dessus de ce que l’économie se développe. « Cela signifiera que les contribuables déclarent de plus en plus mieux », a-t-il assuré.

En ce sens, il a veillé à ce que le économie souterraine C’est un problème général dans tous les pays et a remarqué qu’en Espagne, il est dans la moyenne européenne. « Il est très difficile de mesurer l’économie au noir », a-t-il toutefois reconnu.

Respecto a la reforma fiscal que pretende abordar el Ejecutivo y que está analizando un comité de expertos, que deberá tener sus conclusiones en febrero de 2022, Gascón ha explicado que la Agencia Tributaria está aportando toda la información que requiere este grupo para que hagan sus propuestas avec le « meilleur critère possible », tenant compte des coûts et des avantages des mesures qu’ils proposent.

Concernant les estimations de la collecte avant les mesures fiscales inscrites dans le PGE, como es la fijación de un tipo mínimo de Sociedades del 15% y la reducción de la aportación máxima a planes de pensiones con derecho a deducción, entre otras, Gascón ha afirmado que se basan en que « no hay el nivel de incertidumbre respecto al année passée ».

Ainsi, elle a affirmé que la prévision de perception des impôts inscrite dans les Budgets généraux de l’État (PGE) pour 2022, où un rebond de 8,1% est attendu, s’effectue en un environnement « plus prévisible » qu’il y a un an.

Enfin, Gascon a souligné l’augmentation de 9,4 % du budget de l’Agence des impôts pour 2022, jusqu’à 1 693 millions d’euros, et a souligné que l’effectif l’année prochaine passera à 26 800 travailleurs, contre 26 300 cette année (y compris les fonctionnaires actuellement en stage).