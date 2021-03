L’agence italienne des droits d’auteur choisit Algorand pour créer plus de 4 millions de NFT pour signifier les droits d’auteur

27 mars 2021 09:00 & nbspUTC

| Mise à jour:

27 mars 2021 à 09:00 & nbspUTC

Par Clark

La fièvre symbolique non fongible observée au cours des rares derniers mois est contagieuse pour les soins des agences de gestion des droits d’auteur. L’un d’eux, situé en Italie, a choisi une société de blockchain pour fabriquer ses propres NFT.

SIAE suppose de garantir la protection des droits d’auteur avec les NFT pour les 139 années suivantes

Rendu à la déclaration, la Società Italiana degli Autori ed Editori, née en 1883, a choisi Algorand pour gérer les privilèges de plus de 95 000 auteurs sous forme de jetons non fongibles. Les deux parties étaient employées sur le projet depuis 2019, détenait Algorand.

Dans un premier exemple, 4 millions de NFT ont été pliés pour représenter les droits des auteurs désignés de SIAE. Selon SIAE, en numérisant ces droits sur la technologie blockchain, les auteurs pourraient garantir que leurs droits d’auteur sont protégés dans le monde entier sur une infrastructure transparente et ouverte.

Gaetano Blandini, le directeur général du SIAE, a souligné que le mouvement vise à garantir la protection pour les 139 années suivantes. Il a ajouté:

Nous ne sommes pas absorbés par la construction d’infrastructures technologiques pour faire des profits. À sa place, notre objectif a été et sera toujours d’apporter une valeur ajoutée à nos membres. C’est pourquoi nous pouvons avoir assez d’argent pour parler d’infrastructures ouvertes et rendre tout notre savoir-faire accessible à la communauté. La technologie de la blockchain est certainement un volet intéressant pour durer en voyage en raison de sa transparence et de sa compétence – par conception – des fonctionnalités, qui sont fondamentales pour ceux qui, comme nous, gagnent le salaire du travail des autres.

Les NFT pourraient-ils développer un «changement de donne» dans le domaine de la gestion des droits d’auteur?

En outre, la principale organisation de gestion collective italienne estime qu’une telle initiative ouvrira les portes à la transition vers de nouvelles étapes basées sur la blockchain qui «modifieront rapidement et profondément les modèles commerciaux» dans le secteur de la gestion des privilèges.

Silvio Micali, professeur au MIT et fondateur d’Algorand, est optimiste quant à l’utilisation des NFT pour gérer les droits d’auteur, et la manœuvre de SIAE peut également être «un changement de jeu» dans l’entreprise:

SIAE a donné vie à un projet déterminé, où la transparence et la facilité de gestion des données deviennent une nouvelle réalité pour leur industrie. Le SIAE est un groupe avant-gardiste qui ouvrira de nouvelles perspectives en jetant les bases de nouveaux modèles économiques.

