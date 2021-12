Au milieu de restrictions strictes sur les activités de crypto-monnaie en Chine, l’agence médiatique d’État chinoise Xinhua publiera sa première collection de jetons non fongibles (NFT) d’informations vendredi à 20 heures.

Selon l’annonce de l’agence de presse mercredi, il s’agit du premier recueil d’informations internationales, librement accessible au public. Le site officiel révèle que le contenu NFT extrait de diverses photos d’actualité en 2021, y compris la cérémonie du centenaire du Parti communiste chinois, et que le nombre de vaccins a dépassé 2,6 milliards de doses en Chine. La première collection de lots ne sera publiée qu’en 11 ensembles de 10 000 unités chacun, dont une édition exclusive.

Xinhua a noté que cette série NFT « porte de nombreux moments historiques de trésors ». Ce serait aussi « la mémoire numérique impliquée dans le métaverse ». Techniquement, la « chaîne Zhixin » sous le cloud Tencent prendra en charge la technologie blockchain relative.

Auparavant, les sociétés nationales de Serval avaient des problèmes NFT similaires, tels que Tencent Holdings Ltd. et Ant Group publiés sur leur plateforme.

Ce mouvement est unique au milieu de la répression en Chine. Pékin continue de restreindre l’extraction et le commerce des actifs de crypto-monnaie. L’agence Xinhua elle-même a publié des articles éditoriaux, critiquant les crypto-monnaies comme étant la fraude du stratagème de Ponzi.

La Chine continue d’intensifier la répression des activités liées aux crypto-monnaies. En mai, les institutions financières chinoises Serval ont interdit les crypto-monnaies comme outils de paiement. Plus de 90 % de la capacité de Bitcoin a été fermée un mois plus tard, les autorités ont accusé ces activités d’extraction de crypto-monnaies nocives pour l’environnement en raison de la forte demande d’électricité. Quelques mois plus tard, la banque centrale chinoise PBOC a souligné que les monnaies virtuelles n’avaient pas de statut juridique et de légitimité en tant que monnaie légale, car les transactions liées à la cryptographie étaient illicites.

Source de l’image : Xinhua