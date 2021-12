L’agence météorologique de l’ONU confirme un record de chaleur arctique en Sibérie

L’agence météorologique des Nations Unies a déclaré mardi avoir certifié une lecture de 38 degrés Celsius (100,4 Fahrenheit) dans la ville russe de Verkhoyansk l’année dernière comme la température la plus élevée jamais enregistrée dans l’Arctique, la dernière d’une série de » sonnettes d’alarme sur notre changement climatique . »

L’Organisation météorologique mondiale a déclaré que la température « convient davantage à la Méditerranée qu’à l’Arctique » a été enregistrée le 20 juin 2020, lors d’une vague de chaleur qui a balayé la Sibérie et s’est étendue au nord du cercle polaire arctique.

Un homme fait du vélo à travers la fumée d’un incendie de forêt recouvrant Yakoutsk, la capitale de la république de Sakha également connue sous le nom de Yakoutie, Russie Extrême-Orient, Russie, jeudi 12 août 2021. (AP Photo/Ivan Nikiforov, File)

Les températures moyennes ont atteint jusqu’à 10 degrés Celsius de plus que d’habitude en Sibérie arctique, jouant un rôle clé dans les incendies de forêt, la perte de glace de mer et l’augmentation des températures mondiales qui ont fait de 2020 l’une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées.

« Ce nouveau record de l’Arctique fait partie d’une série d’observations rapportées aux archives de l’OMM sur les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qui tirent la sonnette d’alarme sur le changement climatique », a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

L’ARCTIQUE EST EN FEU : LES SCIENTIFIQUES DES ALARMES DE VAGUES DE CHALEUR SIBÉRIENNES

Verkhoyansk est à environ 115 kilomètres (70 miles) au nord du cercle polaire arctique et une station météorologique y observe les températures depuis 1885, a déclaré l’OMM.

La porte-parole Clare Nullis a déclaré que la lecture du record était la première du genre dans une nouvelle catégorie de surveillance de la température dans l’Arctique, il n’y avait donc aucun record précédent avec lequel le comparer. Mais 38 degrés n’ont jamais été vus auparavant dans l’Arctique, a-t-elle déclaré.

DOSSIER – Les pompiers et les volontaires ont un briefing alors qu’ils travaillent sur les lieux d’un incendie de forêt dans la région de Gorny Ulus à l’ouest de Iakoutsk, en Russie, le samedi 7 août 2021. (AP Photo/Ivan Nikiforov, File)

L’OMM examine un certain nombre de records de chaleur possibles, dont 54,4 degrés Celsius (129,9 degrés Fahrenheit) enregistrés cette année et l’année dernière à Death Valley, en Californie, ce qui pourrait être un record mondial de température élevée, et 48,8 degrés Celsius (119,8 degrés Fahrenheit) dans le sud de l’Italie. l’île de Sicile cet été – qui pourrait être la température la plus chaude jamais enregistrée en Europe.

Taalas a déclaré que l’OMM n’avait jamais mené autant d’enquêtes sur d’éventuels records de chaleur en même temps, et qu’elles prennent du temps à vérifier. L’agence affirme que l’Arctique fait partie des régions du monde qui se réchauffent le plus rapidement et qu’elle se réchauffe à un rythme deux fois supérieur à la moyenne mondiale.