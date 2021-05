L’agence présidentielle de l’Ouzbékistan envisage de lever l’interdiction du commerce des crypto-monnaies

L’Agence nationale de gestion de projet du président de la République d’Ouzbékistan (NAFT) envisage de lever l’interdiction du commerce de crypto-monnaie dans le pays. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 30 avril, citant un document officiel publié par l’agence. Le document NAFT proposerait plusieurs modifications aux processus d’octroi de licences de négociation de crypto-monnaie.

Dans le document, NAFT a noté que,

Les résidents de la République d’Ouzbékistan ont le droit d’effectuer sur des échanges cryptographiques toutes sortes d’échanges d’échange d’actifs cryptographiques et de jetons pour les devises nationales et étrangères. Le choix des crypto-actifs comme objet d’acquisition et, par conséquent, les conséquences de ce choix sont à la charge de l’acheteur lui-même.