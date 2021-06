L’Agence spatiale européenne dévoile son projet de ville sur la Lune, et c’est spectaculaire | Vie

L’Agence spatiale européenne prévoit d’emmener des astronautes sur la Lune dans quelques années, il faut donc commencer à réfléchir à l’endroit où les installer…

Dans un avenir pas trop lointain, les astronautes de la NASA et des agences spatiales d’Europe, de Chine ou de Russie, ils passeront des mois sur la lune. Avant que cela ne soit possible, les habitats où ils résideront doivent être conçus.

L’une des propositions les plus spectaculaires que nous ayons vues est celle présentée cette semaine par le Agence spatiale européenne (ESA), en collaboration avec le studio d’architecture de Chicago, Skidmore, Owings et Merrill (SOM), responsable de certains des plus hauts gratte-ciel du monde, comme le Burj Khalifa ou le One World Trade Center.

Cette habitat sur la lune Il a été présenté à la Biennale Architettura 2021. Ne manquez pas la vidéo car elle est spectaculaire :

SOM est l’un des cabinets d’architecture les plus prestigieux au monde, et il le prouve avec la mise en œuvre de quelques idées très intéressantes.

Est Ville sur la lune, appel La vie au-delà de la Terre, est composée de bâtiments partiellement gonflables. Cela permet qu’ils occupent la moitié pendant le transport, et ils n’ont pas besoin de construction : ils sont déposés sur la Lune et gonflés pour doubler leur taille.

Ces structures sont reliées entre elles au moyen de tubes, ce qui permettrait de passer d’un bâtiment à l’autre sans avoir besoin d’une combinaison de protection.

Une autre contribution très pratique est que Ils les structurent ont 4 étages, pour profiter de l’espace. Grâce à la faible gravité de la Lune, vous pouvez monter ou descendre sans avoir besoin d’escaliers, simplement en prenant de l’élan avec quelques anneaux.

Tous les détails ont été pensés au maximum. Même l’emplacement de cette ville sur la Lune, qui serait en le bord du cratère Shackleton, au pôle sud de la Lune. La raison en est que les températures n’y sont pas si extrêmes, et il y a aussi du soleil presque toute la journée, indispensable pour alimenter les panneaux solaires qui capteraient l’électricité pour que cet habitat sur la Lune puisse fonctionner.

C’est une proposition vraiment spectaculaire. Le verrons-nous un jour se réaliser ?