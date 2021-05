L’agence spatiale russe Roscosmos présente des lunettes de réalité virtuelle pour Windows 10 et Steam VR | La technologie

Ce à quoi nous ne nous attendions pas : des lunettes de réalité virtuelle conçues et fabriquées par l’agence spatiale russe, qui fonctionnent avec tous les jeux et applications Windows 10 et Steam VR.

La realité virtuel Il est principalement utilisé pour les jeux vidéo et le divertissement, mais il y a de plus en plus de projets scientifiques et professionnels en cours.

L’agence spatiale russe, Roscosmos, il l’utilise pour entraîner ses astronautes. Vous avez donc décidé de développer vos propres lunettes de réalité virtuelle, qui va être mis en vente pour les environnements professionnels et domestiques, comme nous l’indique le site spécialisé Réel ou Virtuel.

Ils s’appellent Roscosmos XR-1 Oui XR-2, et la concurrence de la NASA envisage de les commercialiser à l’international, au moins le deuxième modèle.

Comme l’agence spatiale l’explique sur son site Internet, Roscosmos XR-1 est le modèle d’entrée destiné à tester la technologie, tandis que XR-2, qui est actuellement un prototype appelé Sokol-1, sera celui qui sera compétitif sur le marché international.

Voici ses caractéristiques techniques :

CaractéristiquesRoscosmos XR-1Roscosmos XR-2DisplayDeux écrans LED de 2,89 pouces, 2880 x 1440 pixels (1440 x 1440 pixels par œil) Résolution 5760 × 2880 (2880 x 2880 par œil) Taux de rafraîchissement90 / 120 Hz90 / 120 HzFOV (Field vision) Fresnel hybride lentilles. 105 degrés (Diagonale) 157 degrés (Diagonale) Suivi de position2 capteurs laser2 capteurs laserConnexionsMini écranPort, mini-USBNon fourniExtrasEye trackingTrackingLogicielWindows 10 et Steam VRWindows 10 et Steam VR

Le premier modèle Roscosmos XR-1 C’est le plus basique, avec une résolution et un FOV (champ de vision) un peu limités, en dessous de l’Oculus Quest 2 par exemple, qui a 1920 x 1832 pixels par œil.

Cependant, il compense avec un excellent taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, et particulièrement suivi de l’oeil, quelque chose qui aujourd’hui ne peut être vu que dans le haut de gamme.

Au contraire le modèle XR-2 a deux fois la résolution, avec un écran 5K, et bien plus de champ de vision, atteint 157 degrés de diagonale.

Elle se rapproche des modèles haut de gamme comme les lunettes HTC Vive Pro 2, présentées il y a quelques jours.

Il y a encore de nombreux aspects à considérer, comme le paramètre IPD, s’il aura son propre environnement ou s’il s’agira d’un nouveau modèle Windows Mixed Reality de Microsoft, ainsi que le prix.

Selon l’agence spatiale, le modèle XR-1 sera utilisé par les astronautes pour s’entraîner dans un simulateur Soyouz VR, ainsi que des environnements apesanteur. Le modèle commercial sera le XR-2, d’abord dans le secteur professionnel, puis dans le secteur grand public. Il n’a pas donné de dates.

Achèteriez-vous des lunettes de réalité virtuelle conçues par l’agence spatiale russe ?