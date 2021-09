L’agenda chargé de PM Modi lors de la visite aux États-Unis; Les discussions porteront sur l’Indo-Pacifique, la sécurité maritime et les vaccins

L’UNGA cette année revient au format en personne après s’être tenue pratiquement l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

La scène est prête pour le tout premier sommet QUAD en personne organisé par le président américain Joe Biden à Washington DC le 24 septembre. Le Premier ministre Narendra Modi assistera à la réunion avec les Premiers ministres du Japon et de l’Australie.

Ce sera la première réunion en personne du Premier ministre Modi avec le président Biden depuis que la nouvelle administration a pris ses fonctions en janvier aux États-Unis. Le résultat de la réunion des dirigeants en personne est très attendu, car il se déroule à un moment où de nouveaux développements ont eu lieu depuis l’annonce du sommet des dirigeants.

La semaine dernière, lors du briefing hebdomadaire, le porte-parole officiel Arindam Bagchi du ministère des Affaires étrangères avait déclaré : « Le 24 septembre, le Premier ministre Modi participera au premier sommet en personne des dirigeants Quad à Washington. Et pendant qu’il sera là-bas, des réunions bilatérales seront également prévues avec le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants de QUAD. »

Le Premier ministre Modi et le président américain Joe Biden ont parlé à trois reprises par téléphone et ont tous deux été présents virtuellement à deux reprises – en avril lors de la réunion sur le changement climatique convoquée par les États-Unis et plus tôt lors de la toute première réunion virtuelle des pays membres de QUAD à Mars.

Comme cela a été rapporté plus tôt par le Financial Express Online, le Premier ministre se rendra ensuite à New York et samedi, il s’adressera à l’Assemblée générale des Nations Unies. Il s’agit de sa quatrième allocution à l’UNGA depuis 2014. En 2020, son allocution était virtuellement due au confinement mondial.

Sommet QUAD

Le sommet QUAD devrait se concentrer sur l’Indo-Pacifique, la connaissance du domaine maritime, les technologies émergentes, la récente formation de l’AUKUS (Alliance militaire trilatérale des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie), l’Initiative QUAD pour les vaccins et la situation actuelle en Afghanistan. .

Comme cela a été signalé précédemment, les dirigeants du QUAD passeront en revue les progrès réalisés depuis le premier sommet virtuel en mars, ainsi que les progrès réalisés dans l’Initiative QUAD pour les vaccins qui a été annoncée plus tôt cette année. L’accent sera également mis sur la connectivité et la cybersécurité, l’aide humanitaire.

Aussi, les dirigeants vont parler de la promotion d’une sécurité indo-pacifique et maritime libre et ouverte et des technologies émergentes.

Ordre du jour à Washington DC

Le 23 septembre 2021, des rencontres bilatérales avec le Premier ministre australien Scott Morrison et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga sont à l’ordre du jour. Plus tard dans la journée, une réunion avec la vice-présidente Kamala Harris, les principaux PDG de sociétés américaines telles que Boeing, Lockheed Martin, General Atomics, Apple et d’autres entreprises est en train d’être confirmée.

Le deuxième jour de sa visite (le 24 septembre 2021), une réunion bilatérale avec le président américain Joe Biden a été confirmée, suivie du premier sommet en personne des dirigeants QUAD.

Plusieurs hauts responsables de l’administration Biden se sont rendus en Inde depuis janvier de cette année. La première visite a été celle du secrétaire américain à la Défense Lloyd J Austin, suivi du secrétaire d’État Antony J Blinken. De plus, John Kerry, l’envoyé américain pour le climat, a effectué deux visites, la dernière étant la semaine dernière à New Delhi. De hauts responsables militaires se sont également rendus en Inde.

À quoi s’attendre à la 76e session de l’UNGA ?

Le retour des talibans après le retrait des troupes américaines, la crise politique en cours en Afghanistan, la crise au Myanmar, les essais de missiles par la Corée du Nord et le changement climatique. La nouvelle alliance trilatérale dirigée par l’US AUKUS dans le cadre de laquelle les États-Unis vont aider l’Australie à construire des sous-marins à propulsion nucléaire sera également un sujet de discussion.

Il y aura une réunion sur la crise COVID qui sera organisée par le président américain et l’accent devrait être mis sur la vaccination de la population mondiale, pour vaincre la pandémie mondiale en

