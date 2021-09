L’agenda espagnol aux Jeux Paralympiques du 5 septembre

in

04/09/21 à 13:25 CEST

Ce dimanche 5 septembre, douzième et dernier jour de compétition des Jeux Paralympiques, il y aura une représentation espagnole à athlétisme, basket-ball et tir, en plus des athlètes qui participeront à la cérémonie de clôture. Les horaires sont en heure espagnole.

ATHLÉTISME

23.50 (aujourd’hui samedi) Alberto Suárez (Marathon T12)

23.50 (aujourd’hui samedi) Gustavo Nieves (Marathon T12)

23.50 (aujourd’hui samedi) Mari Carmen Paredes (Marathon T12)

BASKETBALL EN FAUTEUIL ROULANT

3.00 Espagne-Grande-Bretagne (Match pour le bronze)

JETA

2.30 Juan Saavedra (R6 SH1 Foot Carabine)

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

13.00 La nageuse Marta Fernández sera le porte-drapeau après avoir obtenu trois médailles, or, argent et bronze