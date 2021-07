L’agenda réel derrière la rencontre de Prashant Kishor avec Rahul Gandhi et Priyanka Vadra, écrit Coomi Kapoor

Les changements de dernière minute parmi les intronisés de l’Uttar Pradesh auraient été sous l’influence de Yogi Adityanath, qui a cité les performances encourageantes du BJP lors des récentes élections pour les présidents des zila panchayats d’État.

L’intronisation de sept ministres d’État de l’Uttar Pradesh dans le nouveau cabinet était en vue des élections de l’Assemblée l’année prochaine. Mais cela en a en fait aliéné beaucoup, y compris des visages bien connus tels que Varun Gandhi et Jitin Prasada, un brahmane. Le chef d’Apna Dal, Anupriya Patel, s’est vu promettre un MoS avec une charge indépendante, mais au dernier moment, il a dû se contenter du MoS symbolique. Il y a une prépondérance de SC et d’OBC parmi les nouveaux ministres et un seul brahmane, bien que la caste soit bien plus influente que son nombre. Les changements de dernière minute parmi les intronisés de l’Uttar Pradesh auraient été sous l’influence de Yogi Adityanath, qui a cité les performances encourageantes du BJP lors des récentes élections pour les présidents des zila panchayats d’État. Mais les présidents de zila sont souvent choisis par le biais de la torsion des bras et du pouvoir de l’argent. Un reflet plus réaliste de la popularité du parti est le nombre de sièges remportés par les zila panchayats, où le parti Samajwadi a organisé une compétition serrée. En fait, après les résultats, il a été question que New Delhi pourrait changer le ministre en chef. Mais persuader un Adityanath combatif n’aurait pas été facile. L’Uttar Pradesh CM n’est pas un jeu d’enfant comme l’ancien Assam CM Sarbananda Sonowal.

Question révélatrice

Vir Sanghvi, bon vivant suave, avait parfois un avantage sur les rédacteurs en chef rivaux puisqu’il évoluait dans les mêmes cercles sociaux raréfiés que quelques-uns des principaux politiciens de l’époque. S’il n’a pas toujours pu partager en temps réel son point de vue sur le ring en tant que journaliste, il l’a désormais partagé dans sa biographie, A Rude Life. Sanghvi affirme que Sonia Gandhi avait Manmohan Singh et non elle-même en tête comme candidate au poste de Premier ministre lorsqu’elle a renversé le gouvernement Vajpayee en 1996. Comme ses alliés n’accepteraient probablement pas Singh, elle a gardé son choix pour elle. Cependant, dans une émission télévisée ancrée à l’époque, Sanghvi a demandé à Singh s’il accepterait le poste de Premier ministre. La réponse de Singh à l’époque et plus tard était : « Qui ne veut pas être Premier ministre ? » Mais personne n’a prêté attention à la question directrice. Sanghvi affirme que Sonia a délibérément surpris son parti et ses alliés en annonçant le nom de Singh au poste de Premier ministre en 2004, avant que des alliés comme Sharad Pawar et Lalu Prasad ne puissent revendiquer.

Atout inestimable

La rencontre de Prashant Kishor avec Rahul Gandhi et Priyanka Vadra, avec Sonia Gandhi prenant part à la conversation par le biais d’un appel vidéo, a encore renforcé l’importance de Kishor en tant qu’acteur politique clé et pas simplement en tant que militante réussie. Les discussions lors de la réunion de Kishor avec la famille Gandhi n’auraient pas porté sur les sondages du Pendjab et de l’UP ou sur l’adhésion au Congrès, mais sur une proposition de large front politique pour les élections présidentielles de l’année prochaine. Fait intéressant, Kishor n’est pas seulement en bons termes avec la plupart des membres de l’opposition, mais rencontre également le Premier ministre Modi pour échanger des notes. Il possède un atout inestimable pour tous les partis politiques, à savoir des données informatisées sur quelque 300 circonscriptions parlementaires dans huit États.

Manque de grâce

La manière dont les vétérans du parti Ravi Shankar Prasad et Prakash Javadekar ont été démis de leurs fonctions manquait à la fois de grâce et de considération. Pour éviter que la nouvelle ne soit divulguée aux médias, la déclaration initiale du gouvernement ne mentionnait que les noms de 10 ministres qui démissionnaient. La destitution de Prasad et Javadekar a été divulguée une heure et demie seulement avant la cérémonie de prestation de serment, de sorte que la nouvelle a été éclipsée par l’annonce des noms des nouveaux ministres. Alors que Javadekar doit travailler pour le parti, le rôle que jouera un Prasad choqué reste incertain. Le BJP ne veut pas risquer de contester une élection partielle de Patna Sahib, le siège désormais représenté par Prasad au Lok Sabha. Le seul survivant de la vieille garde du Cabinet qui s’est échappé indemne du remaniement est Rajnath Singh. Même Nitin Gadkari, malgré le soutien RSS, a dû se séparer du portefeuille des micro, petites et moyennes entreprises. Dernièrement, Gadkari passe une grande partie de son temps à Nagpur.

Bureau chic

Le siège social à plusieurs étages du BJP sur Deen Dayal Upadhyaya Marg à Delhi a établi une norme élevée en matière de luxe pour un bureau de fête. Un peu comme le bureau du PDG d’une entreprise de premier ordre, le bureau du président occupe à lui seul 3 000 pieds carrés. Le bureau RSS à Jhandewalan, Delhi, qui est en construction, semble s’inspirer du bureau du BJP en termes de taille et de style. Le complexe d’origine Keshav Kunj qui a été démoli en 2016 se composait de trois bâtiments délabrés de trois étages. À venir sur le site est une structure à plusieurs étages de style corporatif qui doit abriter une vaste armée de swayamsevaks. Les règles municipales auraient été assouplies pour augmenter la hauteur du bâtiment. En revanche, le siège du RSS à Nagpur a largement conservé son ancienne apparence.

