L’agent aspire aux jours de relations avec Uli Hoeneß au Bayern Munich

Uli Hoeneß était beaucoup de choses au fil des ans au Bayern Munich, mais ce que les agents semblent connaître le mieux Hoeneß était de tenir parole.

Ulrich Ferber, fondateur de l’agence fair-sport GmbH, s’est récemment entretenu avec Goal et SPOX pour une longue interview, et a commenté à quel point le fait de traiter Hoeneß signifiait que vous ne seriez pas jeté de balles de dernière minute.

«Le rythme est devenu plus rapide et la fiabilité a été perdue. Si vous aviez l’habitude de parler à Uli Hoeneß au FC Bayern, par exemple, vous pouviez être sûr que tout ce qui a été discuté et convenu a été mis en œuvre à cent pour cent », a déclaré Ferber à propos de ses relations avec Hoeneß. «De nos jours, beaucoup de gens ont une influence sur les décisions et les personnes impliquées sont échangées plus souvent. Si vous regardez un match de jeunes, il y a peut-être 70 conseillers sur 100 spectateurs. C’est un coup de poing et une piqûre. La base d’un véritable partenariat n’est plus donnée comme avant. Le plaisir est perdu et cela a toujours été au premier plan pour moi.

Ferber aurait pu se sauver quelques mots et se contenter de faire écho à Cutty de The Wire et de dire: “le jeu a changé.”

Est-ce que ça fait Uli, Proposition Joe? Je ne sais pas, mais je pense que je veux revoir The Wire.