La nouvelle de Man Utd acceptant un accord pour signer à nouveau Cristiano Ronaldo a suscité des réactions exubérantes de leurs stars actuelles, bien que Roy Keane soit resté généralement mesuré.

Dans une journée éclair de nouvelles sur les transferts, Cristiano Ronaldo est passé de la cote à rejoindre Man City pour convenir d’un accord pour retourner à Old Trafford. L’icône portugaise aurait accepté la proposition de contrat du club et la Juventus devrait recevoir 15 millions d’euros plus 8 millions d’euros de compléments pour sa vente. Sky Sports News a affirmé que l’attaquant serait payé environ 25 millions de livres sterling par an (480 000 livres sterling par semaine).

Le changement mettra fin au séjour de trois ans de Ronaldo à Turin, et le joueur de 36 ans s’est rendu sur Instagram pour faire ses adieux officiels.

Il a écrit : « Aujourd’hui, je pars d’un club incroyable, le plus grand d’Italie et sûrement l’un des plus grands de toute l’Europe. J’ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours.

« Les ‘tiffosi bianconeri’ m’ont toujours respecté. J’ai essayé de remercier ce respect en me battant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition. En fin de compte, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses. Pas tout ce que nous voulions, mais nous avons quand même écrit une très belle histoire ensemble.

« Je serai toujours l’un d’entre vous. Vous faites désormais partie de mon histoire, comme je sens que je fais partie de la vôtre. Italie, Juve, Turin, tiffosi bianconeri, tu seras toujours dans mon cœur.

Comme on pouvait s’y attendre, la nouvelle a été avec une joie généralisée parmi les deux Homme Utd fanbase et le personnel de jeu.

Bruno Fernandes a accueilli son coéquipier portugais Ronaldo à United sur Twitter. Fernandes, qui aurait parlé à Ronaldo de son retour à Old Trafford, a tweeté : « ‘Agent Bruno’ ? à côté des emojis d’une mallette et d’un visage avec des larmes de joie. Il a ajouté: “Bienvenue à la maison Cristiano.”

La signature estivale de United, Jadon Sancho, a simplement tweeté: “SCARY HOURS!”

Marcus Rashford a tweeté: “Wow wow wow, il est à la maison”, tandis que son coéquipier de Man Utd, Jesse Lingard, a ajouté: “VIVA RONALDOOO !!!!”.

L’ancien coéquipier de Ronaldo à United, Edwin van der Sar, a écrit sur Instagram : « Comment vous sentez-vous les fans de @manchesterunited ? J’ai toujours rêvé mais je ne m’attendais pas à ce que cela se produise ! Bienvenue à Manchester @cristiano”.

Roy Keane, qui était capitaine de United lorsque le club a recruté Ronaldo pour la première fois, a sans surprise gardé les choses courtes et simples. “Bienvenue Cristiano”, a écrit l’Irlandais sur Instagram.

Cavani sur la trajectoire de collision de Man Utd

Pendant ce temps, Edinson Cavani pourrait être sur une trajectoire de collision avec Manchester United après que l’Uruguay a indiqué que l’attaquant vétéran jouera lors de ses prochaines éliminatoires de la Coupe du monde.

Plus tôt cette semaine, la Premier League a confirmé que les clubs avaient “à contrecœur mais à l’unanimité” a décidé de ne pas libérer les joueurs pour les matches internationaux qui se jouera dans les pays de la liste rouge, cela est dû aux inquiétudes persistantes concernant la pandémie de Covid 19.

Mais peu de temps après l’annonce de mardi, Cavani semblait être intrigué par la décision. L’homme de 34 ans a publié une photo de la déclaration ainsi que plusieurs points d’interrogation sur sa page Instagram.

Si Cavani décide de se rendre en Amérique du Sud pour représenter l’Uruguay la semaine prochaine, cela signifierait qu’il serait catégoriquement exclu du Diables Rouges’ Matchs de Premier League contre Newcastle et West Ham.

Après une période d’isolement de 10 jours, l’attaquant pourrait également ne pas être en forme pour le match de United en Coupe Carabao contre West Ham. Le choc de la ligue contre Aston Villa le 25 septembre pourrait également être hors de portée.

Cavani n’a pas encore joué pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison. Il a obtenu un congé prolongé après les exploits de l’Uruguay en Copa America cet été.

