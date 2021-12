L’agent confirme qu’Anthony Martial veut quitter Manchester United

Anthony Martial veut quitter Manchester United en janvier, a confirmé son agent à Sky Sports News.

L’attaquant français de 26 ans a vu son temps de jeu limité cette saison et a raté les deux premières équipes de Ralf Rangnick en tant que manager par intérim en raison d’une blessure.

L’agent confirme que Martial veut quitter Manchester United en janvier

Échec du rôle numéro neuf

Sous Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United a choisi de pousser Anthony Martial à devenir le numéro neuf du club. La pression exercée par ce rôle est très élevée et Martial ne l’a jamais vraiment pris dans sa foulée. Il n’avait pas vraiment l’air à l’aise dans cette position et semblait toujours vouloir dériver loin – où il semble mieux performer.

Initialement, Marcus Rashford a été jugé dès le départ, mais lorsque cela n’a pas fonctionné et que Martial a ensuite été chargé de saisir cette chance, il ne l’a pas fait.

L’agent de Martial, Philippe Lamboley, a déclaré à Sky Sports News : « Anthony souhaite quitter le club en janvier.

« Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je parlerai bientôt au club.

Martial a été signé de Monaco en septembre 2015 et a fait une première impression étonnante, marquant contre Liverpool, un moment qui a laissé au commentateur Martin Tyler un autre moment qu’il a appelé pour être gravé à jamais dans l’histoire. Vous pouvez encore l’entendre : « ohhhh yessss, bienvenue à Manchester United, Anthony Martial. » Un moment que la plupart des fans de Manchester United chérissent et n’oublieront jamais.

Cependant, le temps passé par Martial au club depuis a été largement incohérent. Pourtant, il reste une figure populaire, mais il serait peut-être préférable pour tous de le voir partir et prospérer ailleurs. On a vu à maintes reprises comment quitter des clubs comme United peut conduire à de meilleures choses – regardez le court passage de Jesse Lingard avec West Ham United comme exemple le plus récent.

Photo principale

Intégrer à partir de .