L’agent d’Alexander Nübel du Bayern Munich nie que les pourparlers avec l’Union Berlin aient commencé

Plus tôt dans la journée, Bild a rapporté que les pourparlers entre Alexander Nübel et Union Berlin sur un éventuel accord de prêt avaient déjà commencé. C’est un fait bien connu que le gardien de but suppléant de Manuel Neuer au Bayern Munich fait pression pour un prêt de s’éloigner du club, car il n’a pratiquement pas de temps de jeu même lorsque son contrat stipulait qu’il devrait jouer au moins neuf matches pour le Bayern cette saison. Ces conditions ont été négociées et convenues lorsqu’il a rejoint Schalke.

Malgré ce que Bild a rapporté, Torben Hoffmann de Sky Sport a son propre récit selon lequel l’agent de Nübel a nié les rumeurs selon lesquelles des pourparlers ont déjà commencé avec l’Union Berlin.

“Je n’ai négocié ni parlé à personne de l’Union, il n’y a rien à cela”, a affirmé Stefan Becks à propos de la rumeur de Bild. Même Union Berlin est restée assez discrète lorsqu’elle a été directement interrogée sur la situation à Nübel. “Comme toujours, nous ne commenterons pas les rumeurs”, a déclaré le porte-parole du club Hannes Hahn au SID (Suddeutsche Zeitung).

Stefan Backs (Berater von Nübel) dementiert Verhandlungen mit Union Berlin.

„Ich habe mit niemanden von Union verhandelt oder gesprochen, da ist nichts dran“ @SkySportNewsHD @SkySportDE – Torben Hoffmann (@Sky_Torben) 4 mai 2021

Tout ce qui concerne Nübel au Bayern au cours des trois derniers mois a indiqué un transfert de prêt du club. L’AS Monaco de Niko Kovac a été le premier club à manifester publiquement son intérêt pour lui obtenir un prêt, mais l’Union Berlin est entrée en scène peu de temps après. Quoi qu’il en soit, il était clair que Nübel était mécontent de sa situation au Bayern, n’ayant pratiquement pas joué en tant que remplaçant de Neuer. Après avoir été éliminé du DFB-Pokal par Holstein Kiel bien plus tôt qu’ils ne l’auraient prévu, l’opportunité pour Nübel de jouer au moins neuf fois comme promis contractuellement a considérablement diminué.

Maintenant que Hansi Flick quittera le Bayern et que Julian Nagelsmann le remplacera cet été, Becks aimerait attendre que Nübel puisse avoir des discussions avec le nouveau manager avant de prendre une décision définitive. Nagelsmann a peut-être l’intention d’utiliser Nübel plus souvent que Flick, et cela aura beaucoup de poids en ce qui concerne ce que Nübel et Becks décident de faire.