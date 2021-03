L’agent d’Alexander Nübel indique clairement qu’il prévoit de quitter le Bayern Munich

L’agent d’Alexander Nübel, Stefan Backs, a récemment interviewé le podcast «Meine Bayern-Woche» de Sport1 pour parler de la situation contractuelle de son client au Bayern Munich. Nübel a été fortement lié à un départ du Bayern pendant la majeure partie du mois dernier, car lui et Backs ne sont pas satisfaits de n’avoir joué que trois fois sous Hansi Flick. Il est important de se rappeler que lorsqu’il a été signé par Schalke, une clause de son contrat stipulait qu’il jouerait au moins 10 matchs pour le Bayern, ce qui, rétrospectivement, était un défi de taille avec Manuel Neuer en tant que gardien de but numéro un et capitaine du club. .

Backs ne s’est pas du tout retenu dans son évaluation de la situation de Nübel au Bayern et il a clairement indiqué que la priorité de leur camp était d’essayer de trouver au moins un accord de prêt loin du Bayern. Nübel pourrait même rompre complètement son contrat avec le Bayern s’il le voulait, c’est juste une question de savoir si ce serait la meilleure option pour son avenir. «Bien sûr, la question des prêts est à nouveau un problème. Ça ne va pas mieux sur le banc. C’est pourquoi vous devez parler », a déclaré Backs.

Backs a également confirmé que «sept, huit grands clubs européens» se sont montrés intéressés par la signature de Nübel, que ce soit juste pour un prêt ou à titre permanent. Il est évident qu’il ne pourra pas jouer au moins 10 matches avant la fin de la saison à moins que Neuer ne souffre d’un grave problème de blessure. Rétrospectivement, alors qu’il terminait son déménagement de Schalke, Backs a déclaré que la clause de 10 matches du contrat du Bayern «semblait cohérente».

«Il était clair pour nous qu’Alexandre pourrait jouer ce rôle pendant un an, qu’il joue actuellement. Même si, à mon avis, quatre ou cinq matchs ne suffisent pas, ce qu’il a fait. Mais il ne peut pas y avoir une deuxième année comme celle-ci, car le sujet de la pratique des matches est important pour lui. Nous essayons actuellement de trouver une solution avec le FC Bayern », a poursuivi Backs.

Plus précisément, Backs a déclaré qu’il essayait actuellement de mettre en place un prêt de deux ans quelque part pour Nübel, mais rien n’a encore été convenu. Le Bayern et le club de prêt devraient tous deux accepter tous les termes avec Backs et Nübel, donc il y a beaucoup de parties mobiles à cela qui deviennent un peu compliquées. «Je voudrais prévoir des prêts sur deux ans. Mais les accords n’ont pas encore atteint ce point. Il reste encore un peu de temps avant l’été. Une décision mutuelle doit être trouvée avec le Bayern. Les discussions décisives sont toujours en cours », a expliqué Backs.