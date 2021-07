L’agent d’Alexander Nübel révèle que Brazzo ne voulait pas le laisser quitter le Bayern Munich

Dans un récent épisode du podcast “Meine Bayern Woche” de Sport1 et Florian Plettenberg, l’agent d’Alexander Nübel, Stefan Backs a révélé que Hasan Salihamidzic ne voulait vraiment pas laisser le remplaçant de Manuel Neuer quitter le Bayern Munich.

Comme nous le savons, Nübel est allé à l’AS Monaco pour un contrat de deux ans et Sven Ulreich a rejoint le Bayern après un an en 2. Bundesliga avec Hambourg SV.

Backs avait clairement fait savoir au front office du Bayern qu’il ferait pression pour s’éloigner du Bayern en raison du grave manque de temps de jeu de Nübel. Il y avait une stipulation dans son contrat avec le Bayern lorsqu’il a rejoint Schalke 04 qui disait qu’il aurait au moins 10 matches la saison dernière, ce qui n’a même pas failli se produire en jouant le deuxième violon derrière Neuer. Maintenant, au moins, le Bayern a une sauvegarde adéquate et familière pour Neuer à Ulreich et a pu laisser Nubel partir et acquérir une précieuse expérience en Ligue 1 sous Niko Kovac, qui a fait un travail fantastique à l’AS Monaco.

Alors que le départ de Nübel et l’arrivée d’Ulreich semblent bons sur le papier, Brazzo n’était pas déterminé à laisser partir Nübel. Backs a révélé que le directeur sportif du Bayern était vraiment inquiet de laisser partir un gardien suppléant du calibre de Nübel. « C’était particulièrement important pour Hasan Salihamidzic. Si Neuer se blesse à long terme, la Bavière doit avoir la possibilité de ramener (Nübel). C’était aussi le cœur des discussions, parce que Monaco ne le voulait pas vraiment », a expliqué Backs.

Backs a expliqué qu’il a fallu ce qu’il a décrit comme « des semaines de va-et-vient » nécessitant un « service diplomatique » pour négocier les conditions appropriées pour le départ de Nübel. Avant qu’il ne devienne clair pour le Bayern que le retour d’Ulreich serait une option, ils auraient eu un gros “mal aux dents” si Neuer avait subi une blessure grave après avoir laissé Nübel partir. « Ils ne voulaient pas vraiment le livrer. Je peux comprendre que si quelque chose arrive à Manuel Neuer, s’il se blesse, alors bien sûr ce sont eux qui paient pour cela s’ils n’ont pas une bonne seconde », a déclaré Backs.

Photo par Alexander Hassenstein/.

En fin de compte, l’objectif était de donner à Nübel suffisamment de temps de jeu et d’expérience quelque part, et avec Monaco, ils jouent un style de construction similaire de l’arrière au Bayern – le gardien est souvent impliqué avec le ballon à ses pieds. En ce sens, cela rendra sa transition du Bayern à Monaco, puis potentiellement de retour au Bayern dans quelques années beaucoup plus fluide. « Il s’agissait de la formation de Nübel. Le facteur décisif est le style de jeu de Monaco, qui permet au football de jouer par derrière. Le Bayern Munich le fait aussi lorsque le gardien de but est impliqué dans le jeu », a déclaré Backs. Il a également révélé que Nübel avait contacté Kovac à plusieurs reprises avant la conclusion de l’accord, affirmant que l’ancien manager du Bayern avait donné à Nübel son “idée de jeu, mais avait également expliqué très clairement ce qu’il attendait de lui et que Monaco est un club qui peut jouer la Ligue des champions.