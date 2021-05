L’agent de Bale discute de son avenir potentiel avec le Real Madrid

L’agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, s’est entretenu avec le média anglais Evening Standard sur l’avenir possible de Bale et sa relation avec le Real Madrid après son prêt avec Tottenham.

Agent de Gareth Bale à Evening Standard: «C’est une discussion à trois; c’est nous, Real et Tottenham. Nous avons nos points de vue et nous leur ferons savoir. Avenir au Real Madrid pour Bale? J’en doute beaucoup … mais s’ils veulent le mettre sur le banc, c’est très bien ». ⚪️ #THFC #Real – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 mai 2021

Barnett exprimait clairement son désaccord avec le retour de Bale au Real Madrid cet été juste pour faire des apparitions en dehors du banc. Il a ajouté: «Ils veulent me mettre sur le banc avec ce salaire? Cela me convient aussi.

Bale ne faisait pas d’apparitions fréquentes pour Tottenham cette saison non plus sous Jose Mourinho. Ce n’est que récemment que Bale a commencé à avoir plus de départs et d’opportunités. Barnett dit que Bale “ a vécu une période difficile ” sous la direction de Mourinho cette saison.

Comme je l’ai dit aux Spurs au début: ‘si vous lui donnez une course, mettez votre confiance en lui, laissez-le jouer son propre jeu, ne lui dites pas qu’il doit faire ceci et cela, traitez-le comme un Messi ou un Ronaldo – Je ne suis pas aussi bon – et tu verras. Il a été prouvé qu’à chaque fois qu’il a été laissé comme ça, il est parti et a marqué beaucoup de buts. Il est de classe mondiale.

«C’était donc la plus grosse erreur – je ne blâmerai personne. Je ne ferais pas ça. il est [Mourinho] un entraîneur très réussi … mais Julius Caesar était également très bon, mais je ne pense pas qu’il serait très bon avec les armées maintenant.

Barnett suggère certainement que les compétences managériales de Mourinho sont un peu dépassées car les Spurs recherchent un nouveau manager avant la saison prochaine. On ne sait pas ce que cela signifie pour Bale, car son contrat de prêt expirera après la fin de la saison de Premier League.

Bale est signé avec le Real Madrid jusqu’en 2022 et rien n’indique toujours si le Real va le prêter ou enfin effectuer un transfert complet. Cette saga n’est certainement pas terminée et nous devrions avoir une image plus claire lorsque la fenêtre de transfert ouvrira cet été.