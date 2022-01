L’agent de Betty White fait le point sur les arrangements funéraires

Depuis la mort de Betty White le 31 décembre, des amis et des fans ont partagé des histoires sur la façon dont la légende hollywoodienne était tout aussi merveilleuse dans la vraie vie qu’elle semblait sur le grand écran. Dans une nouvelle mise à jour de son ami et de longue date Jeff Witjas, la nature discrète de White continue même après son décès avec des funérailles privées. « Les arrangements sont traités en privé et c’était le souhait de Betty », a déclaré Witjas à PEOPLE. « Comme dans la vie, elle n’a jamais voulu que les gens fassent des histoires à son sujet. »

Bien que les funérailles de White soient une affaire privée, Witjas a partagé des informations caritatives si quelqu’un voulait faire un don pour honorer l’héritage de la star des Golden Girls. « Si quelqu’un souhaite faire quelque chose en son honneur, vous pouvez soutenir ou faire un don à un ou plusieurs de ses organismes de bienfaisance préférés ou même faire un don à un organisme de bienfaisance local pour les animaux de votre choix », a déclaré Witjas. Les œuvres caritatives préférées de White comprenaient le zoo de Los Angeles, Tree People, l’aquarium de Monterey Bay, le Wildlife Learning Center, Actors and Animals for Others, l’Aquarium of the Pacific et Guide Dogs For the Blind.

White est décédée le 31 décembre à l’âge de 99 ans. Elle devait avoir 100 ans le 17 janvier. Quelques jours seulement avant sa mort, PEOPLE a partagé son article avec White sur les secrets de sa longue et heureuse vie.

« Je suis tellement chanceuse d’être en si bonne santé et de me sentir si bien à cet âge », a-t-elle déclaré. « C’est incroyable », ajoutant que le fait d’être « né une optimiste coquette » a contribué à sa vision positive. « Je l’ai eu de ma mère, et cela n’a jamais changé », a-t-elle ajouté. « Je trouve toujours le positif. » White a également plaisanté à propos de son régime alimentaire, en disant « J’essaie d’éviter tout ce qui est vert. Je pense que ça marche. » il a été largement rapporté que sa libation préférée était la vodka sur glace, même dans ses dernières années.