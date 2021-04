L’agent de bord: 6 choses rapides que nous savons sur la saison 2

Les fans de Kaley Cuoco qui avaient tellement l’habitude de voir l’actrice dépeindre Penny dans The Big Bang Theory pendant 12 saisons ont été assez choqués lorsque The Flight Attendant a fait ses débuts sur HBO Max. Alors que Penny était connue pour avoir ses vices au fil des ans, le nouveau personnage de Cuoco, Cassie Bowden, avait une existence beaucoup plus sombre et était confrontée à un mystère de meurtre si sinueux et sombre comique, qu’il était soudainement très facile d’oublier que Penny Hofstadter jamais honoré nos écrans.

La série a également recueilli des critiques élogieuses de la part des critiques et des téléspectateurs, et a même remporté la star Kaley Cuoco ses deux premières nominations aux Golden Globes, l’une pour la comédie et l’autre pour la meilleure série télévisée – Comédie ou comédie musicale. Nous pouvons donc imaginer que beaucoup d’entre vous attendent The Flight Attendant Saison 2, et impatients de voir dans quels autres grands dégâts Cassie et ses amis volants peuvent se retrouver (et en sortir). Bien que nous ne sachions pas encore grand chose sur la nouvelle saison, voici six choses rapides que nous savons sur la saison 2 de The Flight Attendant!

Si vous avez, d’une manière ou d’une autre, toujours réservé The Flight Attendant Saison 1 pour votre plus grand plaisir, sachez qu’il y aura SPOILERS CI-DESSOUS!