L’agent de Donny van de Beek soutient la star néerlandaise pour qu’elle soit patiente et réussisse à Manchester United malgré une première saison «douloureuse» et des discussions sur le transfert

L’agent de Donny van de Beek s’attend à ce que le milieu de terrain de Manchester United reste patient et gagne sa chance dans les mois à venir.

La star néerlandaise, 24 ans, n’a commencé que quatre matches de Premier League depuis qu’elle a rejoint les Red Devils pour 35 millions de livres sterling à l’été 2020.

Van de Beek a été contraint de se contenter d’un rôle de remplaçant chez United

Il a été difficile pour le milieu de terrain de montrer son talent

Il y avait des rumeurs d’un transfert de prêt cette saison, Everton pensait être intéressé, mais le représentant de Van de Beek, Guido Albers, a récemment révélé qu’un départ était bloqué.

Maintenant, dans une conversation exclusive avec talkSPORT, Albers insiste sur le fait que Van de Beek est prêt à attendre son opportunité malgré un début de vie « douloureux » en Angleterre.

“Donny est heureux que le club ait autant confiance en lui”, a déclaré Albers.

«Mais la saison dernière a été vraiment douloureuse parce qu’il n’a pas beaucoup joué. Il était prêt pour ça. C’est une question de choix et de timing, il faut accepter. Il a signé un contrat de six ans, mais il veut jouer.

« Au cours des dernières semaines, il a montré qu’il était prêt pour la nouvelle saison et il a montré ce que le club aime voir. On verra donc dans les prochains mois si le club l’utilisera ou non.

Albers [right] a parlé exclusivement à talkSPORT jeudi

« J’espère qu’ils l’utiliseront, sinon nous devons trouver d’autres solutions. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.

« Dans les prochains mois, il sera plus clair que Donny peut être un très bon joueur de Man United et faire plaisir aux fans qui le soutiennent tout le temps.

« Il réussira. »

Des rapports ont affirmé que la patience de Van de Beek s’amenuise.

Le milieu de terrain était un phénomène pour l’Ajax et son manque de temps de jeu a causé de la frustration dans sa Hollande natale.

Cependant, Albers insiste sur le fait qu’il n’y a aucune vérité dans la plupart des histoires sur son client.

Van de Beek était aimé en tant que joueur à l’Ajax

“Il est patient”, a ajouté l’agent. «C’est un bon gars.

« Le problème, c’est que l’environnement n’est plus patient. Les gens qui écrivent sur lui ne connaissent pas l’histoire, ils écrivent tous leur propre histoire. C’est 2021.

« À la fin, il veut jouer, mais il doit accepter qu’il devra être plus patient qu’il ne voulait l’être.

«Ce n’est pas le genre de gars qui fait des choses folles et qui change de mentalité.

“Je pense que tout le monde appréciera ses qualités dans les prochains mois.”

Il est entendu qu’Ole Gunnar Solskjaer a joué un rôle central pour s’assurer que Van de Beek reste avec United cette saison.

Van de Beek n’a pas été à l’avant-garde des plans de Solskjaer

C’est en dépit du fait que Van de Beek a été sur le banc 18 fois en Premier League depuis son arrivée.

Lorsqu’on lui a demandé si le patron des Red Devils avait donné à Van de Beek des garanties de temps de jeu, Albers a répondu en confiant à son client la responsabilité de gagner une place sur le terrain.

Il a ajouté : « Les entraîneurs ne feront jamais ça. Donc non, il n’obtiendra aucune garantie et je pense que c’est juste. Les entraîneurs doivent faire leur travail et les joueurs doivent faire leur travail.

“En fin de compte, si vous en avez l’occasion et que vous obtenez les minutes, vous êtes en forme et vous jouez bien, vous êtes responsable de votre propre carrière.

« Il ne cherche pas de garanties. Il travaille dur tous les jours et s’il en a l’occasion, il tentera.

