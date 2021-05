L’agent de Gareth Bale a dit à Tottenham de le traiter comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo pour tirer le meilleur parti de l’attaquant alors qu’il discutait de l’avenir du Real Madrid

L’agent de Gareth Bale a révélé qu’il avait dit à Tottenham et Jose Mourinho comment tirer le meilleur parti du prêté du Real Madrid au début de la saison: “ Traitez-le comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ”.

Bale a rejoint le nord de Londres grâce à un prêt d’une saison des géants de la Liga l’été dernier, sept ans après son transfert record de 85 millions de livres sterling au Bernabeu.

.

Bale a donné un aperçu de sa qualité incontestable – réussissant un brillant triplé contre Sheffield United, déjà relégué, plus tôt ce mois-ci.

La campagne a été à l’envers pour l’international gallois, qui a marqué 14 buts et enregistré trois passes décisives en 31 apparitions.

Malgré sa production impressionnante, cependant, il a été dans et hors de l’équipe et n’a pas réussi à atteindre son plus haut niveau depuis son retour en Premier League.

Jonathan Barnett, le représentant à long terme de Bale, a admis que l’attaquant avait eu “ une période difficile sous Mourinho.

Et il dit que son client a prouvé sa classe quand il a été autorisé à jouer avec ses propres forces.

Comme je l’ai dit aux Spurs au début: ‘Si vous lui donnez une course, mettez votre confiance en lui, laissez-le jouer son propre jeu, ne lui dites pas qu’il doit faire ceci et cela, traitez-le comme [Lionel] Messi ou un [Cristiano] Ronaldo – je ne dis pas qu’il est aussi bon – et vous verrez », a déclaré l’agent à SNTV.

«Il a été prouvé qu’à chaque fois qu’il a été laissé comme ça, il est parti et a marqué beaucoup de buts.

«Il est de classe mondiale. C’était donc la plus grosse erreur – je ne blâmerai personne.

SNTV

Barnett a dit aux Spurs de traiter Bale comme Ronaldo ou Messi pour tirer le meilleur parti de lui

Pressé de savoir s’il blâmerait Mourinho pour le sort d’indifférence de Bale, Barnett a répondu: «Eh bien, je ne ferais pas ça.

«C’est un entraîneur très performant … mais Julius Caesar était également très bon, mais je ne pense pas qu’il serait très bon avec les armées maintenant.

Les discussions concernant l’avenir de Bale se poursuivent, même s’il reste très peu probable que l’attaquant expérimenté joue à nouveau pour Madrid.

Barnett a ajouté: «Il est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il ne lui reste que quatre matchs, nous devrons donc voir.

joie

Pep dédie le “ titre le plus difficile ” à Bell alors que Sterling et Mendy mènent les célébrations de Man City

grosse réclamation

“ Man United devrait être amarré de six points pour les changements ” alors que la défaite remporte le titre de City

impacter

Le champion Guardiola remporte un autre titre et est soutenu pour imiter “ l’effet Fergie ”

bonjour

La star française de Man City, Laporte, “ devrait représenter l’Espagne à l’Euro 2020 ”

en difficulté

Oli McBurnie arrêté après la vidéo d’une attaque présumée, Grealish s’exprime

Honnête

Mane admet la “ pire saison de son histoire ” et révèle qu’il a subi des tests médicaux pour savoir pourquoi

«C’est une discussion à trois; c’est nous, le Real Madrid et Tottenham. Nous avons nos points de vue et nous leur ferons savoir au bon moment. »

Lorsqu’on lui a demandé si Bale pouvait revenir à Madrid, Barnett a répondu: «J’en doute beaucoup, mais s’ils veulent le mettre sur le banc, c’est très bien.

«Ils veulent me mettre sur le banc avec ce salaire? Cela me convient aussi.