L’agent de Haaland : « Le Real Madrid, le Bayern, Barcelone et City sont les clubs où il peut aller »

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland semble prêt à quitter le club allemand à la fin de la saison 2021-2022. Son célèbre agent Mino Raiola a parlé à Sport1 dans une interview où il a révélé quels clubs pourraient débarquer à Haaland l’été prochain.

« Il peut et il franchira la prochaine étape. Le Bayern, le Real Madrid, Barcelone et City sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté la Premier League cinq fois au cours des dernières années, beaucoup plus souvent que United. Lorsque nous avons déménagé à Dortmund, nous savions que cette prochaine étape viendrait », a-t-il déclaré.

Raiola n’a pas réellement confirmé que Haaland quittera Dortmund l’été prochain, mais c’est assez évident.

« Peut-être l’été prochain ou peut-être le prochain. Mais il est fort probable que cela arrive cet été, on verra. Nous dirons au club nos pensées et ils nous diront les leurs, mais aucune décision ne sera prise pendant l’hiver », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid serait intéressé par la signature de Haaland l’été prochain, même si l’arrivée de Kylian Mbappe en tant qu’agent libre est la priorité du club. Raiola essaiera sûrement de vendre Haaland au plus offrant et il sera intéressant de voir si Madrid entre dans une telle guerre avec un club aussi riche que Manchester City.