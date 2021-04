L’agent de Haaland rencontre le Real Madrid après sa rencontre avec Barcelone

Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland, a rencontré le président du Real Madrid, Florentino Pérez, après avoir rencontré Joan Laporta du FC Barcelone, selon des informations en Espagne. Le père du joueur était également présent aux deux rencontres.

EXCLUSIVA COPE Florentino Pérez está reunido ahora mismo con el padre de Haaland y Mino Raiola en Madrid Quiere conocer las condiciones del jugador y su situación actual en el Borussia de Dortm Contado a las 17.00h en @COPE pic.twitter.com/HdiK4HfulI – Manolo Lama (@lamacope) 1 avril 2021

L’attaquant du Borussia Dortmund est l’une des plus grosses marchandises d’Europe et toutes les meilleures équipes tentent de faire un pas pour l’attaquant au but libre.

La réunion a été qualifiée d ‘«informative», les deux parties voulant savoir dans quel genre de situation se trouve l’autre.

L’agent et le père du joueur veulent savoir ce que les deux géants de la Liga proposeront pour ajouter la star norvégienne à leurs rangs.

De son côté, on dit que Dortmund réclame une offre de pas moins de 150 millions d’euros pour l’attaquant.

Après la réunion, il est entendu que les représentants de Haaland se rendront à Nice, en France.

Selon certaines rumeurs, Laporta considère qu’il est prioritaire d’essayer de signer l’attaquant pour lancer son deuxième mandat en tant que président du club.