L’agent du défenseur de l’Inter Milan Alessandro Bastoni a apparemment invité les nouveaux propriétaires de Newcastle United à l’appeler s’ils souhaitent signer son client.

Les Pies devraient dépenser beaucoup au cours des prochaines fenêtres de transfert après que la prise de contrôle du club dirigée par les Saoudiens ait finalement été achevée la semaine dernière. Le Fonds d’investissement public détient désormais une participation de 80% dans Newcastle après avoir racheté le club à son ancien propriétaire, Mike Ashley.

Un certain nombre de stars de haut niveau ont déjà été liées à un passage à St James ‘Park, le club cherchant à rejoindre les soi-disant grands six dans la bataille pour les trophées et le football de la Ligue des champions.

Les goûts de Harry Kane, Jesse Lingard et Donny van de Beek ont ​​tous été récemment mentionnés comme cibles.

Le club du Nord-Est recherche également de nouvelles options de défenseur central. La star de Barcelone Clement Lenglet est un autre joueur qui serait sur leur radar, mais Bastoni est également apparue comme une option.

L’agent de l’international italien semble avoir proposé un déménagement à son client. Ceci malgré le fait qu’il n’a signé un nouveau contrat qu’en mai.

Tullio Tinti, qui représente le défenseur, a déclaré à Tuttomercatoweb : « Il a signé un contrat il y a peu de temps. Je n’ai pas encore eu de nouvelles de Newcastle.

« J’espère qu’ils m’appelleront, mais il est très heureux chez les Nerazzurri pour le moment. »

Robinho, Eto’o ou Johnson ? Quel exemple suivra Newcastle avec sa richesse nouvellement acquise ?

La porte s’ouvre pour que Newcastle décroche une star de la Juve

Pendant ce temps, Newcastle a peut-être ouvert la porte de sa première signature de chapiteau avec un rapport suggérant que la Juventus cherche à se débarrasser de l’une de ses cibles.

La prise de contrôle saoudienne bien documentée des Magpies a suscité une discussion approfondie sur qui ils pourraient signer dans les prochaines fenêtres de transfert. Bon nombre des noms qui ont été lancés semblent quelque peu irréalistes. Mais ce joueur est définitivement une possibilité.

C’est parce que ses propriétaires italiens sont prêts à le vendre. Il ne serait pas non plus considéré comme un usage imprudent de la nouvelle injection de liquidités.

Selon Calciomercarto, le milieu de terrain Adrien Rabiot est devenu une cible pour le Toon après que leurs nouveaux propriétaires ont pris le relais avec succès.

La Juve cherche à se débarrasser de Rabiot car elle doit vendre avant de pouvoir acheter. Et ils ont les yeux rivés sur deux cibles, selon le rapport.

Ils veulent faire venir soit un jeune monégasque bien noté Aurélien Tchouameni ou Manchester United homme Donny van de Beek.

Tchouameni, 21 ans, a fait irruption dans les radars de plusieurs grands clubs européens, dont Liverpool. Jurgen Klopp serait désespéré de le signer.

United a également été mentionné, tandis que Chelsea et le Real Madrid sont aussi dans la discussion.

Maintenant, la Juve est entrée dans la mêlée. Vendre Rabiot aiderait à financer leur démarche. Cela retirerait également 7 millions d’euros de salaires par an de leurs livres.

L’international français a moins de deux ans de contrat à Turin. Par conséquent, un accord serait relativement bon marché.

