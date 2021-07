L’agent de longue date de Britney Spears, Cade Hudson, s’exprime, dit #FreeBritney

Cade Hudson — un des Britney Spears‘ meilleurs amis et agent de longue date – rompt enfin son silence sur sa tâche de tutelle … d’accord avec ce que beaucoup ont déjà demandé – et ce serait #FreeBritney.

L’agent de talent de carrière vient de publier un message sur les réseaux sociaux qui ne manquera pas de donner à la foule #FreeBritney un vote de confiance – car il dit qu’il est, en effet, temps de la libérer des griffes de la tutelle … ce qu’il suggère a été long à venir.

Cade écrit : “J’ai gardé la bouche fermée pendant plus de 12 ans sur Britney. Assez, c’est assez. Après avoir reçu des milliers de menaces de mort, des passants m’ont jeté des bouteilles d’eau à la tête dans les bars en me disant que je lui faisais un lavage de cerveau. parle maintenant.”

Il poursuit en détaillant ce qui a conduit à la panne de Britney en 2007 … en disant: “Britney qui a été accusée de quelques erreurs en tant que nouvelle maman à 26 ans avec 100 caméras sur son visage par jour attendant de documenter tout faux mouvement qu’elle a fait obtient placé sous une tutelle sans fin ?”

À cela, il dit… “Le sexisme à son meilleur.”

CH fait tout en écrivant … “C’est une violation des droits humains fondamentaux de quelqu’un qui ont été retirés. J’ai gardé ma bouche fermée par peur de perdre mon emploi d’agent et de perdre la carrière J’ai travaillé mon cul pendant 15 ans pour construire, à cause des menaces de l’homme que nous connaissons tous, mais je ne serai même pas digne de mentionner son nom. J’ai officiellement fini de me taire. “

Britney Spears fête son anniversaire avec son petit ami Sam Asghari et sa meilleure amie, Cade Hudson. pic.twitter.com/Ym4SMHvOS2 – Monde Britney 🌎 (@Britney96192745) 2 décembre 2020 @Britney96192745

Il dit qu’il connaît la vraie Britney Spears – celle qui a passé Noël avec lui, qui s’est portée volontaire pour des cours de danse pour les enfants défavorisés, et ajoute… “Le système et le public lui ont fait défaut. Son nouvel avocat est le meilleur des meilleurs et sait que le travail vient de commencer mais c’est du progrès et de l’espoir et c’est tout ce que nous pouvons demander maintenant jusqu’à ce que des mesures puissent être prises.”

Cade termine ses pensées de cette façon … “Je vais terminer par quelques choses, une personne qui était dans sa vie (encore une fois ne peut pas légalement nommer de noms) a également été réduite au silence par les gens autour d’elle. Vous, les silencieux, vous savez qui vous êtes . Cette personne a son intérêt à cœur.”

On ne sait pas exactement à qui Cade fait référence ici, mais notre meilleure supposition … il se pourrait bien qu’il s’agisse de son manager de longue date, Larry Rudolph, qui a depuis a démissionné de son poste.

BFF de Brit ajoute un autre coup de semonce aux personnes qu’il considérait contre Britney. Il dit: “Même si les gens ne le voient pas maintenant, cela sortira. Pour ceux qui devraient être inquiets, vous savez aussi qui vous êtes. Le non-sens doit cesser et le processus de guérison doit commencer. Le seigneur a tendance à rembourser ces personnes à sa manière. Donc, pour la première fois, je dis publiquement #FREEBRITNEY. “

Il dit également qu’il est “temps de récupérer ma copine et mon meilleur ami” et termine par un appel à son vieil ami en écrivant … “@Britneyspears c’est ton moment – le monde écoute et est de ton côté. Le monde A BESOIN de votre libération et de votre retour.”

C’est méga, BTW … Cade est quelqu’un qui fait partie du cercle restreint de Britney – et s’il se sent de cette façon, il semble que la dynamique de la tutelle change – du moins dans le tribunal de l’opinion publique, de toute façon.