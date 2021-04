L’agent de Luca Vildoza le confirme: les Knicks le suivent

En attendant que Mike James décroche un contrat en NBA, d’autres noms l’accompagnaient. La base était toujours liée – bien qu’avec le contrat suspendu jusqu’à l’été pour pouvoir revenir dans la ligue nord-américaine – le CSKA Moscou était lié aux deux équipes de New York et finalement l’équilibre a fini par se décider vers les Nets, aspirant au titre, Ils prendre l’un des meilleurs de l’Euroligue cette saison. Mais dans cette information mentionnée par le journaliste Marc Berman (The New York Post), il y avait un autre joueur qui intéresse les Knicks, non seulement dans le passé mais dans le présent et le futur: Luca Vildoza est un autre des noms à l’ordre du jour des directeurs de la franchise de The Big Apple.

L’agent de Vildoza, Claudio Villanueva, a récemment confirmé à UcU Radio le suivi des Knicks à son client. Le joueur est déjà lié aux meilleures équipes européennes depuis un an et traverse désormais également l’étang en termes de popularité pour prendre pied dans les futurs projets de la NBA.

“Il est vrai que les Knicks de New York suivent de près Luca Vildoza, mais il est très à l’aise en Baskonia, il a un bon contrat et pour encore deux ans. Si rien ne se passe, il continuera avec ce contrat. La saison dernière, nous avons également reçu une offre spécifique d’une franchise et nous la rejetons. Pour l’instant, il n’y a rien de certain », a déclaré Villanueva.

Cette nouvelle rumeur est venue au même moment que Vildoza a été suspicieusement exclu de la rotation de Dusko Ivanovic en raison d’une blessure, l’entraîneur soulignant que le joueur avait été interrogé à ce sujet. La tension a été maintenue sous contrôle, mais elle existe, ce qui a mis les supporters de Baskonia en armes en pensant que la base argentine pouvait désormais partir pour les États-Unis..

Luca Vildoza, de 25 ans, a marqué le panier décisif avec lequel Baskonia a remporté la Ligue Endesa en 2020 et fait maintenant partie de l’équipe basque depuis quatre saisons.

La position de base est dans le marasme en Baskonie. A cette nouvelle situation avec Vildoza nous devons ajouter que son coéquipier Pierriá Henry a déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour jouer pour les Blancs à partir de juillet, bien qu’il ait également une offre, dans son cas des Timberwolves, de traverser l’étang..