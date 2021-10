L’agent de Romelu Lukaku a admis qu’il avait « peur » de la star de Chelsea après sa blessure à la cheville contre Malmö.

L’international belge est sorti en boitant lors de la première mi-temps de la victoire 4-0 des Bleus à Stamford Bridge mercredi. En effet, il s’est tordu la cheville dans un défi avec Lasse Nielsen, ce qui a conduit à un penalty.

Chef Thomas Tuchel confirmé que Lukaku sera absent pendant un certain temps. Pourtant, il s’est arrêté avant d’offrir une idée du délai d’absence de l’attaquant.

Cependant, selon The Sun, Lukaku fait face à un problème de cheville avec un mois.

Il manquera donc les matchs de Premier League Norwich, Newcastle et Burnley.

Les Bleus ont également un match nul en Coupe Carabao et le choc inverse de la Ligue des champions contre Malmö à venir.

S’adressant à Sky Sports News, l’agent de Lukaku a admis sa préoccupation pour la forme physique de son client.

Federico Pastorello a déclaré: « J’étais très inquiet parce que Romelu est un joueur qui veut vraiment jouer et le fait qu’il soit resté allongé sur le terrain si longtemps après le penalty, ça ne me semble pas bien parce que c’est quelqu’un qui se lève immédiatement .

« Le fait qu’il soit à terre pendant quatre minutes… J’étais avec Petr Cech et je lui ai dit en regardant le match que c’était quelque chose qui me faisait peur parce qu’il n’est pas du genre à faire une fausse scène.

Quand il s’est levé, j’ai pensé que ce n’était pas bon signe et maintenant nous attendons les examens pour en savoir plus bientôt.

« Mais si vous voyez les photos et la vidéo de la blessure, la position de la cheville est vraiment sous le poids du corps mais c’est un garçon fort et il veut tellement jouer à chaque match qu’il sera bientôt de retour plus fort. suis certain. »

La présence de Lukaku s’est avérée vitale pour Chelsea cette saison, puisqu’il a marqué quatre buts en 11 matchs.

L’agent de Lukaku soutient la reprise de Chelsea

Malgré une course aride ces derniers temps, Tuchel l’a défendu. Le manager a pointé du doigt ses autres influences, dans une guerre des mots avec l’ancien patron de l’Inter de Lukaku, Antonio Conte.

Pastorello a insisté sur le fait qu’il était « sûr à 100 % » que son client aurait marqué contre Malmö s’il était resté.

Il a ajouté : « Il était en feu mais il est vraiment concentré et se concentrera sur sa récupération dès que possible.

« Il a son kiné à la maison donc il travaille dur tous les soirs avant même d’aller se coucher, donc s’il y a un moment pour revenir, ce sera plus tôt que prévu. »

Chelsea a également perdu Timo Werner contre Malmö et Tuchel a admis la même inquiétude pour sa blessure.

