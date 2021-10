L’agent de Lukaku explique pourquoi Man City s’est éloigné avant le transfert de Chelsea

L’agent de Romelu Lukaku a révélé que Manchester City avait tenté de signer son client avant Chelsea, tout en expliquant ce qui les avait finalement poussés à s’éloigner.

Lukaku a signé sur la ligne pointillée pour Chelsea pour la deuxième fois cet été. Après son arrivée initiale à Stamford Bridge en 2011, l’avant-centre belge a fait un doublé en signant de l’Inter Milan cet été.

Après un début de match meurtri qui a laissé Arsenal et Ben White en particulier sous le choc, Lukaku a depuis lutté dans le dernier tiers.

Il a opéré à un but par match pour la Belgique au cours des six dernières années et a pillé des buts à un ratio de deux sur trois avec l’Inter. Mais à Chelsea cette saison, il n’a inscrit que quatre buts et une passe décisive en 11 sorties.

Néanmoins, peu seraient surpris de voir Lukaku a pris son envol au retour d’une blessure à la cheville. Mais selon son agent, Lukaku aurait pu s’aligner avec une chemise bleue différente en Angleterre.

S’adressant au Telegraph, l’agent de Lukaku, Federico Pastorello, a révélé que Man City poursuivait l’attaquant en 2020. Cependant, les difficultés logistiques pour effectuer un transfert pendant la pandémie de Covid-19 ont anéanti leurs espoirs.

« Je pense pouvoir dire sans décevoir qui que ce soit que Manchester City est arrivé l’année précédente », a déclaré Pastorello.

«Pendant la pandémie, c’était très compliqué à cause d’essayer de voler vers des endroits pour rencontrer des gens.

«Ça a commencé très concret et très sérieux, mais finalement ils ont changé d’idée ou ils n’étaient pas prêts à y arriver.

« Honnêtement, c’était très difficile après la première année – c’était presque impossible. Il [Lukaku] n’avait pas gagné le championnat avec l’Inter et il voulait le faire, et cela aurait été vraiment impossible. Puis ils [City] concentré sur Harry Kane cet été.

Chelsea a fait cinq offres Lukaku – Pastorello

Pastorello a ensuite fait la lumière sur la poursuite de Chelsea. Il a affirmé que même si Chelsea était sûr que Lukaku était la bonne personne, ils devaient être convaincus de débourser l’argent souhaité par l’Inter.

« C’est ce que je disais à Romelu, que cela pourrait être maintenant ou jamais, car il ne le réalisait probablement pas à 100% au début », a ajouté l’agent italien.

« J’ai dû lui dire de se rappeler que parfois il y a des trains et quand ils passent, ils ne reviennent pas. A cause de la situation, à cause du marché et parce qu’il n’y avait pas beaucoup de possibilités, c’était le train de Romelu.

« Chelsea était sûr à 100% qu’il était le bon. Je n’ai jamais douté, mais je pense qu’ils devaient y réfléchir à deux fois avant de le faire. Il y avait plus d’offres avant d’atteindre le niveau accepté par l’Inter.

« Il y a eu quatre offres et la cinquième a été celle qui a clôturé les pourparlers. Avec le recul, je pense que tout le monde a fait une très bonne affaire.

