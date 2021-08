L’agent de Mohamed Salah tweete un message cryptique alors que la star de Liverpool tire dans un but époustouflant et obtient deux passes décisives lors de la victoire sur Norwich, Virgil van Dijk fait un retour tant attendu

in

Liverpool a démarré sa saison de Premier League de manière idéale en s’imposant 3-0 sur Norwich à Carrow Road.

Les buts de Diogo Jota, Roberto Firmino et Mohamed Salah ont scellé les trois points des hommes de Jurgen Klopp contre l’équipe nouvellement promue.

C’était une performance imposante de Liverpool

Salah était dans une forme particulièrement impressionnante

Salah a fourni les passes décisives pour les frappes de Jota et Firmino avant de boucler magnifiquement en troisième à la 73e minute.

Son agent, Ramy Abbas Issa, a publié un tweet cryptique quelques instants après le but de l’Egyptien.

Il a dit: “J’espère qu’ils regardent.”

Le match a également vu le défenseur Virgil van Dijk effectuer son premier départ en compétition pour les Reds depuis sa blessure au LCA en octobre dernier.

Oh comme Liverpool a raté son n°4

