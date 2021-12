L’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, rencontre le FC Barcelone et la Juventus – Man United News And Transfer News

L’avenir de Paul Pogba est peut-être sur le point d’être enfin résolu puisque son agent, Mino Raiola, a rencontré des responsables du FC Barcelone et de la Juventus au cours des 72 dernières heures.

Raiola a été photographiée par les paparazzi hier en train de dîner avec Pavel Nedved, vice-président de la Juve, dans une trattoria de Turin.

Selon la Gazzetta dello Sport, il est presque certain que le couple a parlé de transferts entrants vers la vieille dame.

« Le club veut faire plaisir à Allegri en ajoutant un milieu de terrain physique à l’équipe, et peut-être un avant-centre capable de sortir le département avancé actuel de sa crise d’identité.

« Dans la vaste équipe de l’agent, en plus des noms attrayants comme celui de Pogba, il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs (italiens et non italiens)… [such as] Calafiori, un ailier gauche que les Bianconeri apprécient beaucoup ».

C’est un secret de polichinelle depuis un certain temps que la Juve souhaite le retour de Pogba et du fait que son contrat avec United expire en juin, ils seraient libres de le signer sur un pré-contrat à partir du 1er janvier.

L’ancien pizzaiolo a également rencontré le président du Barça Joan Laporta au cours du week-end et bien qu’il ait été généralement rapporté qu’il s’agissait de discuter d’Erling Haaland, le nom de Pogba aurait presque certainement été évoqué également.

Compte tenu des frais impliqués et de la concurrence, la situation financière du Barça signifie qu’il leur serait presque impossible de signer Haaland, mais Pogba, en tant qu’agent libre, est une autre affaire.

Il semble également plus probable que le calendrier de la réunion soit davantage lié à la situation de Pogba – qui devient réelle dans deux semaines – plutôt qu’à celle de Haaland, qui ne devient réelle qu’en juin.

Le Français n’a jamais caché son envie de jouer un jour en Liga et avec le Real Madrid semblant se désintéresser de lui, les Blaugrana pourraient être une option très intéressante.

La pierre d’achoppement dans le cas de la Juve et du Barça sera le salaire de Pogba. Aucun des deux clubs ne sera probablement en mesure d’égaler l’offre que United aurait laissée sur la table – qui serait d’environ 325 000 £ par semaine.

De manière réaliste, seul le Paris Saint Germain est susceptible de s’approcher de ce chiffre et même s’ils devaient le faire, on pense que le joueur de 28 ans n’est pas trop enthousiaste à l’idée de déménager au Parc des Princes.

La question pour Raiola est de savoir à quel point il peut persuader la Juventus ou Barcelone d’atteindre ce chiffre de 325 000 £ ou même s’il peut les convaincre d’égaler le contrat actuel de 290 000 £ par semaine de son client.

Si l’un ou l’autre club peut le faire, il semblerait que les jours de Pogba à Old Trafford soient désormais sérieusement comptés.