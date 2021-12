L’agent de Pierre-Emerick Aubameyang tient des pourparlers de transfert en tant que remplaçant d’Arsenal

L’avenir du capitaine à la hache dans le nord de Londres semble de plus en plus précaire (Photo: .)

L’agent du capitaine d’Arsenal Axed, Pierre-Emerick Aubameyang, a déjà eu des pourparlers de transfert avec plusieurs clubs, tandis que les Gunners ont jeté leur dévolu sur un remplaçant préféré.

L’international gabonais a été officiellement démis de ses fonctions de capitaine mardi après une longue liste d’infractions disciplinaires, la dernière impliquant un voyage en France la semaine dernière dont il est rentré tard et a ensuite manqué l’entraînement en raison d’une confusion sur les protocoles de Covid.

Pour Arsenal et le manager Mikel Arteta, c’était la goutte d’eau et ils vont maintenant nommer un nouveau skipper qui prend le rôle un peu plus au sérieux.

Arsenal a finalement perdu patience avec Aubameyang (Photo: .)

Arteta a refusé de fixer un calendrier pour le retour d’Aubameyang dans l’équipe de la journée, le joueur de 32 ans n’ayant pas été sélectionné contre West Ham mercredi, et son avenir dans le nord de Londres semble de plus en plus précaire.

Mais selon football.london, Aubameyang n’a pas été entièrement satisfait aux Emirats et son agent avait déjà enquêté sur la possibilité d’un déménagement.

Avant d’être déchu de son poste de capitaine, l’ancien agent de l’attaquant de Dortmund a tenu des réunions en Italie, en Espagne et plus récemment à Paris pour discuter d’éventuels transferts, et ces discussions devraient s’intensifier après le dernier incident.

Même si Arsenal laissait Aubameyang partir gratuitement, peu de clubs pourront se permettre l’attaquant, qui est le joueur le mieux payé du club après avoir signé un contrat estimé à environ 300 000 £ par semaine.

De son côté, le leader gabonais serait mécontent de la manière publique dont ce dossier a été traité.

Calvert-Lewin est sur le radar d’Arsenal en tant que remplaçant potentiel (Photo: .)

Arsenal était déjà à la recherche d’un nouvel attaquant pour concurrencer et éventuellement succéder à Aubameyang et le besoin d’apporter plus de puissance de feu ne fera que s’intensifier maintenant, en particulier avec Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah susceptibles de partir en transferts gratuits.

Dominic Calvert-Lewin d’Everton, qui a été blessé pendant une grande partie de la saison jusqu’à présent, est en train de devenir la principale cible du club, bien qu’un certain nombre de joueurs soient examinés.

Lorsqu’on lui a demandé si Aubameyang pourrait quitter Arsenal en janvier, Arteta a déclaré hier: « Vraiment, nous n’avons jamais discuté de quelque chose comme ça, et lorsque les joueurs sont en difficulté – ou que l’équipe est en difficulté – ce que nous devons être est de soutien. »



