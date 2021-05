L’agent de Ronald Koeman riposte au président de Barcelone

Wasserman, l’agence qui représente Ronald Koeman, a apparemment riposté au manque d’engagement du président du FC Barcelone, Joan Laporta, sur l’avenir de leur client.

“J’ai déjà dit à Koeman ce que j’avais à lui dire très clairement”, a déclaré Laporta lors d’une conférence de presse. «Nous évaluons la saison. Il a un contrat en place [but] Je ne crois pas aux saisons de transition. Nous continuerons de lui parler et de prendre d’autres décisions la semaine prochaine.

Les rumeurs suggèrent que Laporta est ouvert à l’embauche d’un nouveau manager pour prendre le relais la saison prochaine, mais il n’a pas encore décidé qui embaucher, ni même s’il licencierait vraiment l’actuel.

L’agence Koeman n’a pas pris les nouvelles à la légère. Sur Twitter, ils ont écrit: «Imaginez: je veux vous épouser, mais j’ai des doutes. Donnez-moi deux semaines pour trouver un meilleur partenaire… Si je ne trouve pas la bonne personne, nous nous marierons quand même! »

Selon certaines rumeurs, Koeman aurait été émotionnellement blessé par le refus du nouveau président de s’engager envers lui.

Laporta est arrivé la saison dernière après la démission de Josep Maria Bartomeu. Surtout, Koeman a été embauché par Bartomeu, pas par Laporta.

Le Néerlandais a supervisé une saison de transition au cours de laquelle Barcelone s’est considérablement améliorée après un début terrible et a remporté la Copa del Rey, bien qu’ils aient terminé la saison sur une note amère, perdant fréquemment des points et abandonnant la course au titre de la ligue.