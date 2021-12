L’agent de Ronaldo anticipe les retombées de Rangnick et offre un homme de Man Utd aux géants européens

L’agent de Cristiano Ronaldo a proposé son client au Paris Saint-Germain comme remplaçant parfait de Kylian Mbappe l’été prochain, affirme un rapport en Espagne.

Ronaldo a récemment fait l’objet de critiques de la part de certains, ses qualités pressantes étant remises en question. Mais il ne fait aucun doute son importance pour United puisqu’il a marqué deux fois contre Arsenal pour renvoyer les hommes de Michael Carrick à une victoire 3-2. C’était le dernier match de Carrick en charge.

L’ancienne star anglaise a annoncé par la suite qu’il quittait le club et ne ferait pas partie de l’équipe en coulisses de Ralf Rangnick. Rangnick a insisté sur le fait qu’il voulait que l’homme de 40 ans reste, mais Carrick pensait que le moment était venu de quitter le club.

Carrick avait commencé Ronaldo dans deux de ses trois matchs en charge. Et la star portugaise a livré avec un but contre Villarreal et un doublé pour couler les Gunners.

On ne sait pas si Rangnick offrira à Ronaldo, 36 ans, le temps de jeu que lui ont accordé Ole Gunnar Solskjaer et Carrick. Cependant, Ronaldo devrait assumer un rôle plus important sur le plan défensif sous la tutelle de Rangnick.

L’Allemand de 63 ans, comme le souligne le rapport, « s’est toujours engagé envers les très jeunes joueurs, qui peuvent avoir un impact économique sur le club lors d’une future vente ».

On ne sait pas encore comment cela se passera avec Ronaldo et son entourage. Bien sûr, le Rangnick très expérimenté qui a façonné l’avenir du RB Leipzig pourrait bien faire une exception pour Ronaldo. Et compte tenu de ses 12 buts cette saison, cette option est une possibilité distincte.

Mais déjà, l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, fait des plans.

Ronaldo et Messi au PSG ?

Rapports El Nacional que Mendes a proposé son client au PSG pour remplacer Mbappe. Bien sûr, Mbappe reste au Parc des Princes pour le moment.

Son contrat expire cet été et le Real Madrid a fait deux offres infructueuses pour lui cet été.

Une chose est sûre, Mbappe ne signera pas un autre contrat avec la Ligue 1. Et les vrais favoris ont l’air de le débarquer.

Si cela s’avère être le cas, Mendes souhaite que son homme s’associe à Lionel Messi en France pour combler le vide. Mendes cherche désespérément à unir les deux icônes du football avant de mettre fin à leur carrière.

Ronaldo, qui a dépassé la barre des 800 buts en carrière contre Arsenal, est sous contrat à Old Trafford jusqu’en 2023 avec la possibilité d’une autre année.

