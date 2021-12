L’agent de Ronaldo répond en tant qu’attaquant lié au choc de la sortie de Man Utd

L’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a répondu aux rumeurs liant l’attaquant à une sortie choc de Man Utd.

Une récente histoire de style poisson d’avril du média espagnol Mundo Deportivo a déclaré que le joueur de 36 ans était malheureux à Manchester. Il a même proposé un transfert fantaisiste à Barcelone, Ronaldo étant apparemment en contact avec leur défenseur Gerard Pique.

Bien que le rapport original était censé être une blague, il est arrivé à un mauvais moment. Ronaldo a été critiqué par l’ancien coéquipier Gary Neville pour avoir boudé après le match nul 1-1 de lundi contre Newcastle.

L’expert a déclaré: « Vous devez être là lorsque vos coéquipiers ont besoin de vous dans ces moments-là.

« En fin de compte, j’aime ce garçon [Ronaldo], c’est parfois le meilleur que j’aie jamais vu de ma vie, mais ne t’enfuis pas comme ça. Je n’ai pas ça.

« Je me fiche de la façon dont vous avez joué, vous devez aller applaudir les fans à la fin du match. Attaquez-vous à eux, en particulier lorsque vous êtes le meilleur joueur du monde et l’un des plus grands de tous les temps.

Ronaldo a répondu avec un but en Victoire 3-1 de jeudi sur Burnley à Old Trafford. Il a fait une belle démonstration aux côtés de Jadon Sancho et Scott McTominay.

Interrogé sur l’avenir du buteur, Mendes a déclaré à Sky Italia (via Goal): « Ronaldo est très heureux à Man Utd.

«Il va continuer avec ses solides et excellentes performances, comme toujours dans sa carrière. Ce sera une excellente saison pour lui, j’en suis sûr.

Ronaldo a rejoint les Diables rouges à une époque mouvementée mais trouve toujours le chemin des filets. Son record s’élève à 14 buts en 20 apparitions jusqu’à présent.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or visera à augmenter son score lorsque United accueillera les Wolves lundi soir.

La Juventus prépare un déménagement ambitieux à Man Utd

Pendant ce temps, un rapport met la Juventus dans le cadre d’un raid ambitieux contre United.

Sports Mole, citant des rapports en Espagne, La Juve espère débarquer David de Gea en 2022.

La vieille dame veut que de Gea remplace l’ancien homme d’Arsenal Wojciech Szczesny entre les bâtons. Mais il ne sera pas facile de conclure un accord.

de Gea a sans doute été le meilleur joueur de United ce trimestre, gardant les équipes adverses à l’écart avec ses réflexes fantastiques.

Dean Henderson a volé sa place pendant une partie de 2020-21 mais est désormais fermement derrière l’Espagnol dans l’ordre hiérarchique.

