L’agent de Saul Niguez répond aux rumeurs d’échange de Griezmann

L’agent de Saul Niguez, Jonathan Barnett, a parlé de l’avenir du milieu de terrain au milieu de rumeurs selon lesquelles il pourrait déménager à Barcelone dans le cadre d’un accord d’échange.

Les géants catalans seraient en pourparlers avec l’Atletico sur un accord qui verrait Saul arriver et Antoine Griezmann retourner au stade Wanda Metropolitano.

Barnett a fait le point sur la situation et n’exclut pas que le joueur de 26 ans reste avec les champions d’Espagne.

“Saúl fera de son avenir ce qui est le mieux pour Saúl. Rien n’a été décidé, Saúl a autant d’options pour rester que pour partir. Origine | COMME

On pensait que Saul quittait l’Atletico cet été avant même que les rumeurs du Barca ne commencent. Le milieu de terrain est tombé dans l’ordre hiérarchique et on pensait qu’il était désireux de relever un nouveau défi.

Liverpool a été régulièrement lié à un transfert de Saul avec les Reds sur le marché pour remplacer Gini Wijnaldum qui est parti gratuitement et a déménagé au Paris Saint-Germain.