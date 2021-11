L’agent de sécurité d’Astroworld Fest s’avance et dit qu’il a estimé que le personnel n’était « pas préparé »

Chaque jour qui passe, de plus en plus d’informations se dévoilent à la suite de la tragédie de l’Astroworld Fest qui a fait huit morts, dont deux adolescents.

Alors que de plus en plus de poursuites sont intentées contre Travis Scott et les organisateurs du festival, beaucoup tentent de comprendre ce qui a conduit au chaos du 6 novembre. Un agent de sécurité affecté au festival s’est présenté pour faire la lumière sur le sujet.

Des bougies sont placées dans un mémorial à l’extérieur de l’Astroworld Festivall annulé à NRG Park le 7 novembre 2021 à Houston, Texas. (Photo par Alex Bierens de Haan/.)

Darius Williams a accordé une interview à TMZ expliquant ce qu’il considérait comme une réponse inférieure à la norme de la sécurité du festival, affirmant qu’ils n’étaient « pas préparés » à gérer la foule ce jour-là. Williams dit que l’entreprise qui l’a embauché, Contemporary Services Corporation (CSC), a organisé une orientation et une formation pour les travailleurs la veille du festival.

Williams a décrit le SCC comme « assez vague » dans ses instructions sur la sécurité des événements. La séance d’entraînement n’a pas été longue, a déclaré Williams.

« Vous devez passer l’examen de licence d’État pour devenir un agent de sécurité de niveau deux », a-t-il déclaré. « Cependant, la formation pour cela a été extrêmement brève. C’était un test à livre ouvert. Le professeur, en fait, nous donnait les réponses pendant que nous parcourions les livres nous-mêmes et essayait de nous dépêcher et de remplir les réponses.

Le 6 novembre, Williams et ses collègues agents de sécurité ont parcouru le périmètre de NRG Park, où le concert a eu lieu. Tout de suite, Williams s’est rendu compte qu’ils étaient «en sous-effectif dans tous les sens du terme».

« D’après ce que j’ai vu, il y avait probablement un agent de sécurité pour tout le monde, 500 à 1 000 personnes », a déclaré Williams. « Gravement en sous-effectif. »

Il y avait 505 membres du personnel de sécurité des événements, 91 agents de sécurité privés armés et 76 policiers en uniforme de Houston affectés à Astroworld, comme indiqué précédemment par le Grio. Plus de 50 000 personnes étaient présentes au moment du tournage de clôture de Scott.

Scott aurait été averti par le chef de la police de Houston Troy Finner qu’il pourrait y avoir des problèmes de contrôle des foules, en particulier à la lumière des blessures survenues lors du précédent festival Astroworld en 2019.

En plus des morts, des centaines d’autres ont été blessés dans la mêlée lorsque la foule a augmenté de manière inattendue pendant la performance de Scott. Parmi les personnes décédées se trouvaient un jeune de 14 ans et un autre de 16 ans. Un participant de 9 ans, Esdras Blount, reste dans le coma.

Un couple regarde un mémorial dédié à ceux qui sont morts au festival Astroworld à l’extérieur du parc NGR le 9 novembre 2021 à Houston, Texas. (Photo de Brandon Bell/.)

Le garçon était sur les épaules de son père pendant le set de Scott lorsque la montée subite a provoqué l’évanouissement du père. Il a été piétiné après être tombé au sol, souffrant de blessures internes au cœur, au foie, aux poumons et au cerveau, selon le rapport.

La famille de Blount a retenu les services d’un avocat des droits civiques Benjamin Crump, avec un autre cabinet, pour les représenter dans toute poursuite future.

Scott et Live Nation font face à pas moins de 18 poursuites au milieu de la tragédie.

