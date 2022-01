L’agent de sécurité de Lil Wayne veut maintenant porter plainte pour un incident présumé avec une arme à feu

Lil WayneL’agent de sécurité a apparemment changé d’avis, voulant maintenant porter plainte contre le rappeur pour avoir prétendument tiré une arme sur lui après avoir précédemment décidé de ne pas le faire… TMZ a appris.

Des sources policières nous le disent… Le garde de Weezy fait maintenant pression pour que son ancien patron soit poursuivi. Rappelez-vous, il a dit le contraire lorsque l’incident présumé s’est produit – qu’il ne voulait pas que Wayne soit poursuivi – même s’il était celui qui a appelé les flics.

On ne sait pas pour quelles charges il tire, mais nous le savons…

Il y a un gros problème – nos sources disent que l’affaire ne semble pas solide à première vue et n’ira probablement nulle part. Les flics n’ont même pas essayé de parler avec Wayne jusqu’à présent … un signe qu’il n’est pas destiné à des poursuites.

Nous avons cassé l’histoire… le garde prétend que lui et Wayne s’est disputé au domicile du rappeur Hidden Hills après avoir été accusé d’avoir pris/fuyé des photos. Il dit que la dispute est devenue violente et Wayne a brandi un AR-15. Le gardien dit qu’il a glissé et appelé 5-0. Nos sources disent que les flics ont eu des problèmes avec l’histoire du garde dès le départ.

Nos sources chargées de l’application des lois disent qu’il semble que l’homme s’apprête à intenter une action civile.