L’agent de Sergi Roberto confirme que les négociations sur le contrat avec Barcelone sont suspendues

Lire du contenu vidéo TMZ.com Akon ne regrette pas d’avoir dit que les riches et les célébrités traversent plus de problèmes que les pauvres, un commentaire pour lequel il a été fortement repoussé … il dit qu’il sait de quoi il parle. Nous avons eu Akon à LAX et lui avons demandé s’il voulait revenir […] More