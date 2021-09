L’agent dénonce les “mauvaises nouvelles” à Man Utd, au milieu d’une révélation sur la sortie ruinée du client

in

L’agent du milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek a qualifié le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford de « mauvaise nouvelle » pour son client.

United a clôturé une fenêtre de transfert estivale réussie avec le coup de choc pour ramener les Portugais. Manchester City a regardé les favoris pour le prendre, mais la situation a pris une tournure. En tant que tel, il fera partie d’une attaque passionnante des Red Devils mettant en vedette Mason Greenwood et Jadon Sancho.

Cependant, le transfert a quelque peu détourné les projecteurs des espoirs de Van de Beek pour la saison.

Comme Ronaldo, il est arrivé à United en tant que signature de renom l’été dernier, mais a eu du mal à faire sa marque lors de sa première saison.

Depuis, il entretient des liens étroits avec un déménagement, mais le patron de United Ole Gunnar Solskjaer a offert des assurances au Néerlandais.

En effet, l’agent du joueur a maintenant révélé comment le manager a bloqué un transfert tardif à Everton.

“Cristiano est arrivé vendredi, ce que nous savions être une mauvaise nouvelle pour nous”, a déclaré Guido Albers à Ziggo Sport.

“[Paul] Pogba joue à gauche, et avec l’arrivée de Cristiano, cela signifie un autre joueur supplémentaire au milieu de terrain, Pogba s’éloignant de la gauche.

«Nous avons eu des conversations avec Solskjær et le conseil d’administration, nous avons pris l’initiative de trouver un club et notre recherche s’est terminée à Everton. Nous avons entamé des discussions avec Marcel Brands et Farhad Moshiri.

« Le lundi soir [before deadline day] nous avons reçu un appel de Solskjær et du club qui nous ont dit qu’un transfert était hors de question et qu’il devait se présenter à l’entraînement le lendemain matin.

Van de Beek, qui n’a pas encore joué cette saison, a disputé 19 matches de Premier League la saison dernière. Cependant, plus de ceux sont venus du banc que du début.

Albers a insisté sur le fait que le rôle partiel de son client n’est jusqu’à présent pas celui auquel le couple s’est engagé.

Van de Beek a besoin de plus

“La perspective est maintenant que nous avons déclaré que Donny n’est pas un joueur de Carabao Cup, ou de FA Cup, ou de jouer uniquement dans des matchs européens”, a ajouté le représentant.

«Donny est allé en Angleterre pour jouer en Premier League. La façon dont la conversation s’est déroulée cette fois [with Solskjær] par rapport à l’été dernier… les choses sont beaucoup plus claires maintenant.

« J’espère que Donny aura sa chance maintenant.

«Donny a travaillé extrêmement dur pendant l’été. Il n’avait que sept jours de congé. Le reste de l’été, il s’est entraîné pour devenir en pleine forme. Il est tout à fait prêt.

Van de Beek a disputé 36 matches avec United au total, contribuant un but et deux passes décisives.

