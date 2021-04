L’agent d’Erling Haaland dit que le Borussia Dortmund “ ne veut clairement pas vendre ” l’attaquant cet été

La saga Erling Haaland se poursuit, et le dernier chapitre a été créé par les commentaires de son agent, Mino Raiola, qui a admis avoir rencontré les responsables du Borussia Dortmund pour parler de l’avenir du joueur le plus recherché sur le marché cet été.

Selon Raiola, Dortmund a rendu sa position assez claire et souhaite garder le joueur pour la saison prochaine, mais l’agent n’a pas encore fermé la porte.

«Je peux confirmer que j’étais à Dortmund pour parler. [Dortmund sporting director] Michael Zorc nous a clairement indiqué que le club voulait vendre Erling cet été. Je respecte cette opinion, mais cela ne signifie pas automatiquement que je suis également d’accord. Le Borussia était très clair dans leur point de vue. Il n’y a pas de guerre entre nous et Dortmund, absolument pas! La relation est toujours très bonne. » Source: Sport1 via Mundo Deportivo

Dortmund voudrait 150 millions d’euros pour vendre Haaland cet été, mais sa clause libératoire de 75 millions est activée en 2022. Barcelone est l’une des équipes qui aiment Haaland, et le président Joan Laporta a rencontré Raiola il y a deux semaines. L’agent a également rencontré le Real Madrid et a poursuivi sa tournée en Angleterre, et cela devrait continuer à être tout à fait le feuilleton.