L’agent franc de Paul Pogba, Mino Raiola, refuse d’exclure le retour de la Juventus et semble donner une fouille sournoise à la légende de Manchester United

Un autre jour, un autre commentaire de Mino Raiola sur Paul Pogba.

Le milieu de terrain de Manchester United, vainqueur de la Coupe du monde, est dans les six derniers mois de son contrat et a été lié à un retour à la Juventus, qu’il a quitté pour retourner aux Red Devils en 2016.

Le long au revoir ? Pogba a été lié à un éloignement pendant une grande partie de sa carrière à United, et il semble enfin qu’un accord pourrait arriver

Depuis son arrivée pour des frais de transfert record de 89 millions de livres sterling à l’époque, Pogba n’a pas exactement atteint les sommets que beaucoup attendaient de lui lors de son deuxième passage à Old Trafford.

S’il devait quitter le club l’été prochain, comme cela a été largement rapporté, il aura passé six ans à Old Trafford où il n’a aidé le club à remporter qu’un titre de Ligue Europa et une Coupe EFL.

Sans aucun doute, il y a du talent là-bas, étant donné le prix qu’il commandait et les performances qu’il réalise habituellement lorsqu’il joue pour la France, mais quand il enfile le maillot de Man United, les fans ne savent pas quelle version de Pogba ils obtiennent.

Son agent, Raiola, a mis de l’huile sur le feu après son départ et a de nouveau discuté d’un retour potentiel à la Juventus pour le Français.

Raiola a discuté du départ potentiel de Pogba et pas pour la première fois

« Décembre est le mois des rêves… et je ne peux pas arrêter les rêves, mais il vaut mieux ne pas parler de Paul », a déclaré Raiola via Fabrizio Romano.

« Si certains anciens joueurs de Man United ne parlent pas de moi et de Paul, ils ne fonctionneront plus.

« Il est trop tôt pour parler du contrat de Paul Pogba [with Man United].

« Voyons ce qui se passe. Je ne peux empêcher personne de rêver Paul.

Les commentaires de Raiola ne sont pas nouveaux pour ceux qui écoutent régulièrement ce qu’il dit, mais à cette occasion, il a semblé viser la légende de Manchester United Gary Neville – avec le couple ramant auparavant.

La plupart des gens conviendraient que les meilleures années de Pogba étaient à la Juve

Neville n’hésite jamais à donner son avis en tant qu’expert du football

En décembre 2020, un jour avant la défaite de United contre le RB Leipzig lors du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions qui les a éliminés du tournoi, Raiola a discuté de manière typique du départ de Pogba.

Neville, via Twitter, a envoyé un message cinglant à l’agent du Français qui a provoqué cette querelle.

L’ancien défenseur de United a écrit : « Raiola – C’est déjà arrivé plusieurs fois. Cependant Paul savait sûrement qu’il faisait cette annonce ?

« S’il n’était pas au courant, nous devrions voir très bientôt une citation de lui corrigeant son agent.

« Enfin, faire cela avant Leipzig et le Man Derby est un timing terrible pour l’équipe. »