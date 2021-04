L’agent Haaland nie les informations faisant état de frais hyper gonflés pour lui-même et pour le père du joueur

Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland, a démenti les informations faisant état de frais d’agent hyper gonflés pour le transfert de la star du Borussia Dortmund.

La radio catalane avait rapporté que le père de Raiola et Haaland allaient présenter au FC Barcelone une liste de revendications à la suite de leur rencontre avec le président du club Joan Laporta la semaine dernière.

Selon le rapport, ils demanderaient une commission de 20 millions d’euros pour chacun d’eux et 30 millions de salaire net pour l’attaquant. De plus, Barcelone devrait payer des frais de transfert au club allemand et Haaland n’accepterait de déménager que si Lionel Messi restait au Camp Nou.

La nouvelle s’est répandue rapidement, soulevant des sourcils en particulier sur le paiement total de 40 millions de dollars en honoraires d’agent et les demandes salariales incroyablement élevées.

Cependant, Raiola lui-même a répondu au rapport sur son compte Twitter public en disant que «les fausses nouvelles voyagent vite et loin». Il l’a accompagné d’une vidéo qui superposait les mots «faux» encore et encore sur les captures d’écran des médias rapportant les nouvelles.

Raiola n’a pas précisé plus loin, mais peut-être que son refus de ces chiffres exagérés devrait être une bonne nouvelle pour des clubs tels que Barcelone ou le Real Madrid, qui cherchent désespérément à ajouter Haaland à leur équipe.