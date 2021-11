L’agent n’arrête pas les discussions sur le transfert alors que les médias portugais poussent l’ailier à Liverpool

L’agent de Luis Diaz n’a pas déversé d’eau froide sur les spéculations liant l’ailier de Porto à Liverpool et Manchester City.

Il convient de souligner que Carlos Van Strahalen n’a pas non plus alimenté la spéculation, mais il n’a pas rejeté le discours. Radio Renascença, via Sport Witness, a sondé Van Strahalen sur l’avenir de son client colombien.

Le point de vente espagnol AS affirme que Man City affrontera les hommes de Jurgen Klopp pour décrocher le joueur de 24 ans.

On dit que les rouges regardent Diaz comme un ajout utile à l’équipe en janvier. Bien sûr, Mo Salah et Sadio Mane seront absents pour la CAN et Klopp pourrait bien envisager de mettre une couverture.

Et Diaz, selon la presse portugaise, est un homme fortement scruté en Angleterre. Ses 11 buts et ses deux passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues ont attiré l’attention des recruteurs de Premier League.

Chelsea et Everton s’intéressent également à Diaz. Everton pourrait bien être exclu d’un mouvement, le joueur ayant une clause de libération déclarée de 68 millions de livres sterling.

Cependant, Jogo (via Sport Witness) déclarent qu’Everton « continue à faire attention » à l’attaquant talentueux.

« C’est normal. Si un joueur joue bien, s’il commence à se démarquer, si la majorité le considère comme le meilleur joueur de la Ligue portugaise, s’il est le meilleur buteur et fait une Ligue des champions de haut niveau, cet intérêt est normal », a déclaré Van Strahalen. Radio Renascença.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Newcastle rejoint la chasse à Diaz

« Peut-il quitter Porto ? Je ne sais pas, je ne peux même pas beaucoup parler en ce moment, parce que je suis en réunion, nous parlerons plus tard.

Newcastle a également rejoint la chasse à Diaz. Mais la publication portugaise Record, affirme toujours que Liverpool est le principal prétendant à sa signature.

Alors que Radio Renascença ne nomme Liverpool que l’un des prétendants à la signature de l’international colombien. Il semble qu’au Portugal, ils poussent Diaz à Anfield. Mais on ne sait pas si Klopp a ou non un réel intérêt avant un accord de janvier.

Liverpool n’est pas réputé pour faire sensation dans la fenêtre de janvier et un accord de prêt est plus probable. La saison dernière, Klopp a branché sa défense avec la signature temporaire d’Ozan Kabak avant de le renvoyer à Schalke cet été.

LIRE LA SUITE: Gerrard révèle ce que Jurgen Klopp lui a promis lorsque Villa affrontera Liverpool