L’agent révèle le grand choc de Lukaku lors de l’offre de Chelsea au milieu de l’histoire intérieure de l’accord

L’agent de l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a révélé le choc de son client lorsque les Bleus sont venus l’appeler pour renouer les liens avec lui.

Chelsea ont payé 97,5 millions de livres sterling pour signer le joueur de 28 ans après sa sortie en 2014. Il y a sept ans, il avait eu du mal à s’intégrer et avait mieux performé lors de périodes de prêt à Everton et West Brom. Passez à ses meilleures années, cependant, et il a fait ses preuves en Premier League et en Serie A.

En effet, les 64 buts de Lukaku en 95 matchs avec l’Inter ont convaincu Chelsea de le ramener à Londres.

L’agent de Lukaku a révélé un désir ardent pour la star de réécrire son histoire au club. Il a peut-être déjà joué pour Chelsea, mais son premier chapitre ne s’est pas terminé comme il le voulait.

“Dans un scénario dans lequel Lukaku n’a jamais exprimé publiquement de malaise ou de mécontentement concernant son expérience à l’Inter, sa situation contractuelle ou les événements d’entreprise bien connus, l’intérêt de Chelsea a vraiment touché l’âme de Romelu dès le premier instant, car ce club représente quelque chose d’unique et spécial pour lui », a déclaré Frederico Pastorello au FC Inter News.

“Ces derniers jours, j’ai vu une vidéo de 2009 dans laquelle le jeune de 16 ans a visité le stade de Stamford Bridge avec son école et a juré qu’un jour il jouerait sur ce terrain.

« Je conseille à chacun d’y regarder attentivement : la clarté avec laquelle un garçon de 16 ans concevait déjà son avenir est impressionnante. Il voulait porter ce maillot, il l’a réussi à 18 ans et malheureusement il est parti avant de pouvoir faire sa marque et gagner quelque chose d’important.

La recherche très médiatisée d’un nouvel attaquant par Chelsea a peut-être alerté l’attaquant sur le potentiel d’une réunion.

En fait, le club londonien a d’abord tenté de financer un accord pour l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Cependant, son agent a révélé que Lukaku ne s’attendait pas à l’intérêt des Bleus.

Lukaku a eu le choc du transfert de Chelsea

“Ce défi est resté comme un ver dans son cœur et son esprit pendant toutes ces années”, a ajouté Pastorello.

« Et quand, presque de manière inattendue, l’opportunité d’essayer à nouveau s’est matérialisée, à 28 ans et après deux saisons en tant que protagoniste absolu avec l’Inter, il n’y a presque pas cru.

“C’était une chance de boucler la boucle et, en tant que professionnel exemplaire, il a décidé qu’il était temps de relever ce défi.”

Lukaku a marqué 113 buts en 252 matchs de Premier League. Il n’est peut-être que la première acquisition majeure de Chelsea cet été, mais les rapports suggèrent que le patron Thomas Tuchel veut un nouveau milieu de terrain.

Le Monégasque Aurélien Tchouameni, international français des moins de 21 ans, est cet homme.

Il joue avec l’ancien milieu de terrain des Blues Cesc Fabregas, qui a récemment rendu un verdict passionnant sur ses capacités.

Fabregas a déclaré: “Il a le potentiel pour être le milieu de terrain complet. C’est un milieu de terrain moderne.

L’arrière central de Séville Jules Kounde reste également sur le radar de Tuchel, tout comme le milieu de terrain de West Ham Declan Rice.

