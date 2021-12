L’agent revendique un objectif d’environ 132 000 £ par semaine à Liverpool

L’agent d’Erling Haaland, Mino Raiola, a déclaré que l’objectif signalé de Liverpool pourrait se déplacer à Manchester City, comme indiqué dans Sky Sports.

Raiola a déclaré que Haaland, lié à un déménagement à Liverpool de Jurgen Klopp, quittera Dortmund à l’été 2022.

Le super-agent a mentionné Manchester City de Pep Guardiola comme destination potentielle pour l’attaquant de 21 ans.

Raiola, cependant, n’a pas mentionné Liverpool parmi les clubs dans lesquels Haaland pourrait déménager.

90min a rapporté le mois dernier que Liverpool prévoyait de faire une offre pour l’attaquant international norvégien.



Photo par Alex Grimm/.

Mino Raiola sur Liverpool cible Haaland

Sky Sports cite Raiola à propos de Haaland : « Peut-être cet été, peut-être l’été d’après. Mais il y a de grandes chances qu’Erling parte cet été. Nous verrons.

« Il peut et va passer à l’étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City – ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller.

« City a remporté le championnat cinq fois au cours des dernières années, bien plus que United. Nous savions tous quand nous avons déménagé à Dortmund que cette étape viendrait. »

Le déménagement d’Anfield pourrait-il arriver?

Maintenant, Raiola n’a peut-être pas mentionné Liverpool, mais, à notre avis, l’attaquant de 21 ans pourrait rejoindre les Reds.

Après tout, Liverpool est une superpuissance du football mondial et concourt régulièrement pour des honneurs majeurs.

Et gagnez-les aussi.

À notre avis, Liverpool devrait certainement être dans le mix pour Haaland à l’été 2022.

L’attaquant, qui gagne 132 000 £ par semaine (Salary Sport), est une machine à buts.

Et il rendrait Liverpool beaucoup plus puissant et menaçant qu’ils ne le sont déjà.

Haaland a marqué 11 buts et fourni trois passes décisives en sept départs en Bundesliga pour Dortmund jusqu’à présent cette saison.

L’attaquant de Dortmund a inscrit 27 buts en Bundesliga et 10 buts en Ligue des champions la saison dernière.

Photo par Alex Grimm/.

