L’agent suggère que l’attaquant de Leicester pourrait quitter le club gratuitement

L’agent d’un attaquant de Leicester a laissé entendre que son client pourrait laisser le King Power en transfert gratuit en 2023.

Le club a connu un début de campagne mitigé 2021-22, récoltant six points lors de ses quatre premiers matches de Premier League. Les victoires contre les Wolves et Norwich City ont été suivies de défaites contre West Ham et Manchester City.

Le manager Brendan Rodgers espère Leicester peut trouver une certaine cohérence au cours de la semaine. Ils accueillent Napoli en Ligue Europa jeudi avant de se rendre à Brighton dimanche après-midi.

Un joueur qui a connu un mauvais départ est l’attaquant espagnol Ayoze Perez. Le joueur de 28 ans a duré 62 minutes lors de la victoire de la première journée contre les Wolves, mais a été expulsé lors du match suivant.

Il a reçu un carton rouge pour un défi imprudent sur Pablo Fornals, qui n’a heureusement pas entraîné de blessure grave.

L’agent de Perez, Olaf Bonales Ferrera, a maintenant fait le point sur l’avenir du joueur, tout en laissant entendre qu’un transfert pourrait avoir lieu.

“Il avait une clause libératoire de 30 millions d’euros à Newcastle, il est impossible de rivaliser sur le marché avec les clubs anglais”, a déclaré Ferrera (via Sport Witness).

“Il aime vraiment Naples et le football italien, mais Leicester est une excellente option pour lui en ce moment. Pour l’instant il a encore deux ans de contrat, on ne connaît pas l’avenir : il a 28 ans, à 30 ans il serait libre et ce ne serait certainement pas un problème pour le championnat italien. Peut-être.”

Lorsqu’on lui a demandé qui triompherait entre Leicester et Naples plus tard cette semaine, l’agent n’a pas soutenu son propre client.

«Napoli, à cause de leur histoire. Leicester est une équipe jeune au niveau international, avec peu d’expérience mais de grands joueurs.

“Cependant, Naples fait partie de l’histoire récente en Europe, pour moi, ils sont les favoris du groupe. Jeudi sera un match intense, voyons ce qui se passe.

Perez a rejoint les Foxes pour un montant de 30 millions de livres sterling en 2019 et a marqué 11 buts en 79 matchs. Il a aidé l’équipe à remporter la FA Cup et le Community Shield à cette époque.

Barcelone va “rechercher activement” l’homme de Leicester

Les géants espagnols de Barcelone sont intéressés par l’atterrissage de Youri Tielemans, selon Mundo Deportivo.

L’international belge a été un joueur constant pour Leicester et leur a remporté la FA Cup en mai.

Il n’est pas étonnant que les meilleurs clubs européens surveillent sa situation, même si le Barça vient tout juste de rejoindre la course aux transferts.

Le rapport affirme qu’ils le rechercher intensivement ce trimestre pour évaluer s’il conviendrait au Camp Nou.

