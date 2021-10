L’agent veut que Newcastle fasse une offre pour son client de 43 millions de livres sterling

Photo de Marco Canoniero/LightRocket via .

L’agent du défenseur de l’Inter Milan Alessandro Bastoni attend une offre pour son client de Newcastle United, s’adressant à Tuttomercatoweb.

Y a-t-il un joueur sur la planète Terre qui n’a pas été lié à un déménagement à St James ‘Park ces derniers jours ?

En plus d’un certain nombre de stars éprouvées de la Premier League, Newcastle a été pressenti pour attirer certains des meilleurs et des plus brillants de Serie A sur les rives de la Tyne avec leurs investisseurs saoudiens déterminés à transformer le club en une force nationale et continentale.

Le duo de l’Inter Marcelo Brozovic et Stefan de Vrij ont déjà été mentionnés comme des ajouts potentiels au chapiteau, tout comme l’ancien skipper des Nerazzurri, Mauro Icardi.

Et, selon l’agent Tullio Tinti, une approche pour l’international italien Bastoni serait également la bienvenue – même si l’encre sèche toujours sur le contrat à long terme que le champion de Serie A 2020/21 a signé en mai.

L’agent de Bastoni utilise-t-il Newcastle pour se rendre à l’Inter Milan ?

« Il a signé un contrat il y a peu de temps », a déclaré Tinti, qui a frappé l’Inter plus tôt dans l’année alors que les négociations sur un nouvel accord traînaient en raison de l’intérêt signalé d’Arsenal et de Liverpool.

« Je n’ai pas encore eu de nouvelles de Newcastle. J’espère qu’ils m’appelleront, mais Bastoni porte le maillot de l’Inter pour le moment.

Photo de Matteo Ciambelli/DeFodi Images via .

Alors que les propriétaires saoudiens de Newcastle feraient passer le roi Crésus pour un pauvre, l’Inter Milan s’est récemment retrouvé dans l’œil d’une tempête financière. Le club a été contraint d’encaisser Romelu Lukaku et Achraf Hakimi tout en perdant l’entraîneur influent Antonio Conte en raison de craintes de ne pas pouvoir s’appuyer sur le succès de la saison dernière.

« Si Bastoni était mis sur le marché, nous évaluerions », ajoute Tinti à propos d’un homme évalué à environ 43 millions de livres sterling.

«Mais nous avons signé un contrat et nous voulons respecter (le club). Il veut rester à l’Inter, il encourage cette équipe depuis qu’il est enfant.

Photo de Sportinfoto/DeFodi Images via .

