L’agent Volker Struth revient sur les négociations du Bayern Munich avec Toni Kroos et Julian Nagelsmann

Dans une interview avec Bild am Sonntag (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), l’agent Volker Struth a donné quelques détails sur deux de ses accords les plus importants avec le Bayern Munich.

En 2013, Toni Kroos envisageait de quitter le Bayern Munich pour le Real Madrid, mais a offert aux Bavarois la possibilité d’augmenter leur offre. En fait, selon Struth, Kroos a même donné au Bayern Munich un numéro à égaler – ce que, bien sûr, le club n’a pas fait.

Struth a déclaré que le Bayern Munich avait offert à Kroos 6,5 millions d’euros, mais que le milieu de terrain n’accepterait pas moins de 10 millions d’euros. Pep Guardiola a même dit à Kroos qu’il voulait qu’il reste, mais en vain. Kroos a pris l’argent et a couru à Madrid – et à juste titre.

Le déclencheur de l’histoire était Uli Hoeneß disant à Kroos que « Vous n’obtenez jamais 10 millions d’euros ici! »

Dans le dernier accord de Struth avec le Bayern Munich, les choses se sont également compliquées. Struth et le club ont convenu d’un accord pour Julian Nagelsmann, mais il y a eu un accroc une fois que tout a été convenu. Une fois l’accord final conclu, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan « Brazzo » Salihamidzic, a appelé Struth et a déclaré que les frais de transfert allaient être trop élevés et a demandé si Nagelsmann pouvait réduire son salaire. Nagelsmann a finalement accepté une réduction de 15 %.

Struth savait très tôt que le Bayern Munich était sérieux au sujet de Nagelsmann, cependant. Le club avait appelé Struth le lendemain du jour où Hansi Flick avait informé le club de son départ pour exprimer son intérêt pour Nagelsmann.