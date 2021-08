L’agilité croissante des PME : une nouvelle aube pour les développeurs

Alors que COVID-19 domine le monde du travail pour sa deuxième année, les entreprises s’adaptent toujours, en particulier pour répondre au travail à domicile. L’incertitude continue a introduit un nouveau niveau de contingence dans la planification, et les prévisions sont prises avec des pincettes. Ce qui est certain, cependant, c’est que l’agilité, permise au moins en partie par les solutions numériques, est devenue une partie intégrante non seulement du succès, mais aussi de la survie.

A propos de l’auteur

Alex Fawcett, directeur principal, écosystème, chez Sage.

Les développeurs ont un rôle crucial à jouer en ces temps difficiles. Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises ont besoin d’outils hybrides de travail, de collaboration, de comptabilité, de conformité et de gestion informatique qui fonctionnent ensemble pour fournir des solutions intégrées à des besoins spécifiques et peuvent facilement évoluer en fonction des changements de circonstances. Ici, les développeurs ont l’opportunité de montrer l’état d’esprit de leur innovateur et leur compréhension approfondie du client.

Une « nouvelle normalité » apporte de nouvelles opportunités

Comme toujours, il est crucial de comprendre quelles applications les clients actuels et potentiels utilisent, ainsi que vers où ils pourraient se diriger. La pandémie a contraint de nombreuses entreprises à entrer dans un paysage numérique inconnu. Les processus qui étaient auparavant effectués à la main doivent maintenant être complétés numériquement. Le traitement des points de vente et des paiements fait l’objet d’investissements considérables, tout comme les solutions de gestion de trésorerie, car les entreprises sont aux prises avec des paiements différés et en retard.

L’un des domaines qui a connu la plus forte augmentation de l’adoption au cours de la dernière année est celui des outils de collaboration d’entreprise. Obligées d’adopter des pratiques de travail hybrides et à distance, les organisations se sont tournées vers des plateformes comme Zoom, Slack et Microsoft Teams en nombre sans précédent. L’année dernière, l’utilisation de Zoom a augmenté de 1 788 %, tandis que les équipes Microsoft ont atteint 145 millions d’utilisateurs. Ces plateformes représentent un terrain fertile pour les développeurs capables de s’intégrer avec elles. Mais il est important de comprendre d’abord quelles relations, quels partenariats et quelles capacités techniques sont nécessaires.

Il est crucial pour les développeurs de connaître la plate-forme sur laquelle ils se connectent. Mais ils devraient également faire attention aux autres opportunités qui s’offrent à eux. De nombreux fournisseurs de plateformes et de services permettent une intégration facile grâce à l’utilisation d’API ouvertes. Le processus de développement de leurs plates-formes est rationalisé par des outils et un support, souvent présentés sur un marché qui peut fournir un itinéraire précieux vers le marché. Cela peut en faire un point de départ idéal pour les développeurs cherchant à atteindre rapidement un grand nombre de clients.

Sortir des sentiers battus

Un développeur doit comprendre ses clients et partenaires – leurs besoins, priorités et préoccupations. Cependant, cela ne suffira pas pour être compétitif. Plus que tout, les clients recherchent la stabilité grâce à des applications qui peuvent s’intégrer les unes aux autres pour résoudre leurs problèmes immédiats et générer rapidement de la valeur. Personne n’investit dans la technologie pour la technologie. Un développeur ne doit pas simplement suivre le troupeau, il doit se lancer dans de nouveaux pâturages que d’autres ont peut-être négligés. L’innovation est largement récompensée – les développeurs de logiciels les plus innovants se développent presque deux fois plus vite que leurs concurrents.

Cela vaut la peine d’envisager des opportunités qui ne sont qu’émergentes mais susceptibles de devenir très lucratives dans les années à venir. L’Internet des objets (IoT) n’est pas un concept nouveau, mais de nombreuses petites et moyennes entreprises commencent seulement à comprendre sa nature et ses applications potentielles. L’IoT est un monde de capteurs et de logiciels, laissant de nombreuses lacunes en termes d’amélioration de la qualité de vie et de l’efficacité qu’un développeur innovant peut combler. Le commerce sans contact prend également tout son sens. La chose la plus importante à considérer est la facilité avec laquelle la solution d’un développeur peut s’intégrer à ces autres technologies numériques. Comment la solution enrichit-elle l’offre digitale du client ou optimise-t-elle ses processus ?

Dans le même temps, une nouvelle application n’a pas besoin d’être un article coûteux. Les clients recherchent généralement simplement une solution à un problème particulier ou à un processus unique qui leur coûte du temps et de l’argent. Les anciens problèmes n’ont pas disparu et – dans la transition vers un environnement axé sur le numérique – la seule chose qui a changé est la pile technologique. Les rapports sont toujours un écueil pour de nombreuses entreprises, les développeurs ne devraient donc pas avoir peur de dépoussiérer les « anciennes » solutions et de les mettre à jour pour un nouveau problème ou un nouveau public. Une solution actualisée qui peut rationaliser le processus de reporting en rassemblant rapidement toutes les données requises par le client, pourrait être une perspective intéressante.

Une occasion en or

Les développeurs jouent un rôle inestimable dans l’écosystème numérique florissant d’aujourd’hui. Les entreprises font face à un avenir incertain avec des outils et des technologies qu’elles essaient encore de comprendre. Ils ont besoin d’un développeur capable de penser comme un partenaire, un innovateur. Pourtant, là où il y a de la demande, il y aura une concurrence féroce. Pour se démarquer et rester pertinent, un développeur doit penser différemment, explorer au-delà de sa zone de confort et véritablement pérenniser ses solutions. Comprenez les priorités, les plateformes et les personnes qui composent vos clients actuels et potentiels – c’est ainsi que les développeurs gagnent leur place en tant que catalyseurs de la transformation numérique.