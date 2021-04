L’Agoncillo et le Pradejón sont liés l’un à l’autre dans le San Roque

04/04/2021 à 23:36 CEST

le Agoncillo et le Pradejon Ils ont commencé la deuxième phase de la troisième division avec un match nul à un lors du match d’ouverture qui s’est tenu ce dimanche dans le San Roque. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes restent respectivement en quatrième et septième position.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe Agoncillano a marqué un but, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Urko à 60 minutes. L’équipe de pradejonero est à égalité grâce à un but de Dalle juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 89, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Agoncillo a donné accès à Edu Varea, Atienza et Alvaro pour Moïse, Ruben et Koldo Garcia, Pendant ce temps, il Pradejon a donné accès à Hugo Lopez, Sanchez et gentilhomme pour Molo, David et David Garatea.

Au cours des 90 minutes de la réunion, dix cartes au total ont été vues. Par le Agoncillo l’arbitre sanctionné par le jaune pour Ganzabal, Urko, Berger, Ruben et Miguel Lopez, tandis que dans l’équipe de pradejon, il a averti Pitu, Galet et Galet et avec du rouge à Martinez et Hugo Lopez.

Pour le moment, le Agoncillo et le Pradejon Ils ont ajouté un point chacun à leurs cases respectives après leur premier match de la deuxième phase de la troisième division.

Le deuxième jour, le Agoncillo jouera contre lui CD Tedeon à la maison et le Pradejon jouera son match contre lui Vianés dans son fief.

Fiche techniqueAgoncillo:Pasteur, Miguel Lopez, Koldo García (Alvaro, min 89), Urko, Ruben (Atienza, min 89), Jorge Tenreiro, Ganzabal, Moisés (Edu Varea, min 65), Jon Gomez Ibisate, Dani Suárez et ManeroPradejon:César, Martínez, David Garatea (Caballero, min 81), Zarate, Losa, Guijarro, Moi, Pitu, Molo (Hugo López, min 64), Ezquerro et David (Sanchez, min 73)Stade:San RoqueButs:Urko (1-0, min.60) et Losa (1-1, min.89)